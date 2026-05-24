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BMW-Pilot Kelvin van der Linde gewinnt DTM-Kracher in Zandvoort

Hochspektakuläres DTM-Rennen in Zandvoort. Kelvin van der Linde gewinnt im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 das zweite Rennen und feiert seinen ersten DTM-Sieg in einem BMW.

Jonas Plümer

Von

DTM

Sieg für Kelvin van der Linde
Sieg für Kelvin van der Linde
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Sieg für Kelvin van der Linde
© DTM//Gruppe C Photography

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Kelvin van der Linde feiert seinen ersten BMW-Sieg in der DTM! Der Südafrikaner gewinnt den zweiten Lauf auf dem Dünenkurs und feierte im Parc Fermé ausgelassen den Sieg.

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Rang zwei belegte Ben Dörr, der seinen ersten Podestplatz in der DTM feiert. 6,377 Sekunden fehlten dem Frankfurter auf van der Linde.

Die Podestränge komplettiert Marco Wittmann im zweiten Schubert Motorsport BMW M4 GT3, der sich vom 13. Startplatz vorkämpfen konnte.

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Zandvoort: Highlights Rennen 2 | DTM - Stop 2:

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In der dritten Runde erlitt Bastian Buus, nach der gestrigen Disqualifikation, einen weiteren Rückschlag. Der Land-Motorsport-Pilot erlitt vorne rechts einen Reifenschaden und steuerte in langsamer Fahrt die Box an. Den Reifenschaden erlitt der Däne nach einem leichten Treffer von Finn Wiebelhaus. Der Porsche-Vertragsfahrer fiel damit aus der Führungsrunde heraus. Während dem Boxenstoppfenster stellte Buus seinen Porsche in der Box ab und schied aus.

Während dem Boxenstoppfenster kam es zu einem heftigen Duell zwischen Arjun Maini und Jules Gounon. Der in Andorra lebende Franzose rutschte dabei in der ultraschnellen Scheivlak-Kurve in die Wiese, wurde ausgehebelt und kollidierte mit einem Werbebanner von BWT, womit die Strecke von Styroporteilen verdreckt wurde. Nach dem Boxenstoppfenster wurde das Safety Car auf die Strecke gerufen, um die Strecke zu reinigen. Aufgrund der Safety-Car-Phase wurde das Rennen um eine Runde verlängert.

Bereits vor der Startlinie überholte Ben Dörr beim Restart den Aston Martin von Nicki Thiim. Der McLaren-Fahrer ließ Thiim dafür wieder passieren, weshalb er straffrei blieb.

Beim Restart drehte sich Tabellenführer Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 in der ersten Kurve. Nicki Thiim traf den Mercedes-AMG am Heck und drehte ihn um. Thiim erhielt daraufhin drei Penalty Laps.

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Nur eine Runde später kollidierten am Ausgang der Hans Ernst Bocht Maximilian Paul im Grasser Lamborghini und Finn Wiebelhaus im Haupt Racing Team Ford, der daraufhin am Reifenstapel hängen blieb. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und wurden in der Box abgestellt.

22 Minuten vor Rennende wurde Kelvin van der Linde in Führung langsam. Zuerst konnte Thierry Vermeulen den Schubert Motorsport BMW passieren, welcher daraufhin viel Zeit auf den Freund von Max Verstappen verlor, aber die zweite Position zunächst verteidigen konnte. Beim finalen Boxenstopp übernahm van der Linde wieder die Führung, nachdem die Emil Frey Racing-Mannschaft einen Fehler machte und Zeit verlor.

Beim finalen Boxenstopp traf Thomas Preining Mirko Bortolotti. Bortolotti erhielt dafür eine Penalty Lap.

Ergebnis DTM Zandvoort Rennen 2 (Top 10):

  1. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  2. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  3. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  5. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  6. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  7. Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  8. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  9. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  10. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

35

58:14,005

1:35,055

28

02

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

35

+6,377

1:34,758

20

03

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

35

+7,046

1:34,917

16

04

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

35

+7,510

1:35,283

13

05

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

35

+11,053

1:34,846

13

06

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

35

+12,205

1:35,059

11

07

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

35

+17,021

1:34,920

9

08

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

35

+17,348

1:34,862

8

09

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

35

+17,641

1:34,952

7

10

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

35

+18,156

1:34,739

6

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