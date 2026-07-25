Aston Martin und BMW erhalten mehr Motorleistung vor erstem DTM-Rennen

Vor dem ersten DTM-Rennen in Oschersleben wird die Fahrzeugeinstufung angepasst. Aston Martin und BMW erhalten eine bessere Einstufung. Die restlichen Fahrzeuge bleiben unverändert.

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Der Aston Martin Vantage GT3 darf fünf Kilogramm ausladen. Das Mindestgewicht des britischen Coupé beträgt nun 1.305 Kilogramm. Der maximale Ladedruck steigt von 1,92 bar auf 1,94 bar, so dass der Motor mehr Leistung entwickelt.

Mehr Leistung erhält auch der BMW M4 GT3. Der maximale Ladedruck des bayrischen Boliden steigt von 2,44 bar auf 2,49 bar an, so dass der Turbomotor mehr Leistung hat.