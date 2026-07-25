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Aston Martin und BMW erhalten mehr Motorleistung vor erstem DTM-Rennen

Die Fahrzeugeinstufung wurde vor dem ersten DTM-Rennen in Oschersleben angepasst. Aston Martin und BMW erhalten mehr Motorleistung vor dem Rennen in Sachsen-Anhalt.

DTM

BMW erhält mehr Motorleistung
BMW erhält mehr Motorleistung
Foto: DTM//Gruppe C Photography
BMW erhält mehr Motorleistung
© DTM//Gruppe C Photography

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Vor dem ersten DTM-Rennen in Oschersleben wird die Fahrzeugeinstufung angepasst. Aston Martin und BMW erhalten eine bessere Einstufung. Die restlichen Fahrzeuge bleiben unverändert.

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Der Aston Martin Vantage GT3 darf fünf Kilogramm ausladen. Das Mindestgewicht des britischen Coupé beträgt nun 1.305 Kilogramm. Der maximale Ladedruck steigt von 1,92 bar auf 1,94 bar, so dass der Motor mehr Leistung entwickelt.

Mehr Leistung erhält auch der BMW M4 GT3. Der maximale Ladedruck des bayrischen Boliden steigt von 2,44 bar auf 2,49 bar an, so dass der Turbomotor mehr Leistung hat.

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01

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

39

57:30,754

1:24,768

25

02

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

39

+3,027

1:24,661

20

03

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

39

+3,431

1:24,355

19

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Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

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11

39

+3,640

1:24,681

14

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Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+5,467

1:24,288

13

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Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

39

+8,103

1:24,452

10

07

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

39

+10,362

1:24,730

9

08

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+11,594

1:24,650

8

09

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

39

+18,372

1:24,431

7

10

Matteo Cairoli

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Matteo Cairoli

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14

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+18,803

1:24,675

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