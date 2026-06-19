Yari Montella auf Spurensuche: Warum die Ducati-Werkspiloten überlegen sind

Die Überlegenheit von Ducati ist in der Superbike-WM 2026 frappierend. Innerhalb der Ducati-Teams sind wiederum die Aruba.it-Stars Nicolò Bulega und Iker Lecuona den Kundenpiloten überlegen. Dass sich ein Privatier zwischen die Werkspiloten schieben konnte, war nur beim Saisonauftakt in Australien der Fall, als Ducati-Neuling Lecuona noch zu wenig Erfahrung mit der V4R hatte. Seitdem belegen der Italiener und Spanier in allen Rennen die Plätze 1 und 2, ebenso in der Gesamtwertung.

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Aber was machen die Werkspiloten besser? SPEEDWEEK.com fragte Yari Montella, der bei seinem Heimrennen in Misano in allen drei Rennen als Dritter auf dem Podium stand. Sein Rückstand auf Triple-Sieger Bulega von 14 sec, 7 sec und 14 sec entsprechen etwa 0,7 sec pro Runde!

«Zu den Werkspiloten haben wir einen ziemlich großen Rückstand, zu einem Bulega noch mehr als zu Lecuona», weiß der Barni-Pilot. «Das liegt vor allem daran, dass sie besser verzögern können. Wenn ich vor einer Kurve 100 Meter zum Abbremsen benötige, brauchen sie bei derselben Geschwindigkeit nur 90 Meter. Daran arbeite ich und auch mein Team sucht nach einer Lösung, um durch eine andere Abstimmung und Balance Fortschritte in diesem Bereich zu finden.»

Die von Barni Racing eingesetzten V4R sind technisch mit den Werksmotorrädern vergleichbar. In der Bremsphase wichtig sind aber auch die Settings für die Motorbremse.

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«Wir fahren zwar ebenfalls eine Ducati, aber die Motorräder sind nun mal nicht komplett identisch und der Fahrer ist auch ein anderer. Ich denke, es ist eine Kombination mehrerer Gründe», grübelt Montella. «Wenn ich meinen Fahrstil analysiere und mit den Werksfahrern vergleiche, müssen wir zwangsläufig mit der Anpassung des Fahrstils auch etwas an der Abstimmung ändern.»