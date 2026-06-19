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Moto2 in Brünn: Alonso vor Salac und Gonzalez, Sorge um Barry Baltus

Zu Beginn des Moto2-Zeittrainings in Brünn setzte Aspar-Pilot David Alonso ein Ausrufezeichen Die Zeit des Kolumbianers hielt dem Druck von Salac und Gonzalez stand. Schwerer Sturz von Barry Baltus.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

David Alonso holte die Bestzeit im Zeittraining
David Alonso holte die Bestzeit im Zeittraining
Foto: Gold & Goose
David Alonso holte die Bestzeit im Zeittraining
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Nach den Youngstern war es um kurz nach 14 Uhr an den Piloten der mittleren GP-Kategorie, die Kräfteverhältnisse zu klären. Eine Herausforderung im Kampf um die Top-14-Positionen für das zweite Qualifying – die Temperaturen. So hatte der Asphalt im Vergleich zum FP1 am Freitagmorgen um 20 Grad zugelegt. Nicht am Start beim Zeittraining der Moto2 war der Spanier Alonso Lopez, der sich erst kurz vor der Session krankgemeldet hatte.

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Die Session war gerade einmal zehn Minuten alt, da musste die rote Flagge zum Einsatz kommen. Fantic-Ass Barry Baltus war in Kurve 13 gestürzt. Nachdem die Streckensicherheit wiederhergestellt war, ging es zügig weiter weiter. Zum Zustand des gestürzten Belgiers gab es zunächst keine genauen Informationen. Baltus wurde zur Behandlung ins Medical Centre gebracht. Mittlerweile steht fest, dass der WM-Dritte 2025 keine Frakturen erlitt, aber eine Gehirnerschütterung erlitte. Da Baltus zudem einige Sekunden bewusstlos war, wurde er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Filip Salac (2.) bestreitet in Brünn seinen Heim-GP
Filip Salac (2.) bestreitet in Brünn seinen Heim-GP
Foto: Gold and Goose
Filip Salac (2.) bestreitet in Brünn seinen Heim-GP
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

Der Stand nach den ersten Runden: David Alonso vor Filip Salac und Senna Agius. Salac, Held der Fans an der Strecke, hatte bereits beim Ungarn-GP mit seinem Podium die Stimmung gehoben und auch im FP1 mit der zweiten Zeit geglänzt. Nur Intact-GP-Aushängeschild Manuel Gonzalez war erneut schneller gewesen. Im Zeittraining lag der WM-Leader bei der Wiederaufnahme der Session auf Rang 8.

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Vor Gonzalez: Ortola, Holgado, Guevara, Escrig und damit die stärksten Piloten der letzten Events. Zunächst nicht in die Top-14 fuhr der Sieger des Vorjahres und Teamkollege von Salac, Joe Roberts.

Ganz anders ein anderer Vorjahressieger. Moto3-Weltmeister Jose-Antonio Rueda, der vor 11 Monaten in Tschechien triumphierte, schob sich zur Halbzeit des Zeittrainings auf Position 6. Nur drei Minuten später übertrieb es der schnelle Rookie der Ajo-Mannschaft: Crash in Kurve 11. Am Ende sollte es mit P10 dennoch für ein Q2-Ticket reichen.

Während Rueda vergebens versuchte, seine Kalex wieder in Gang zu bringen, unternahm Pramac-Pilot Izan Guevara Alonso, Alonso die Bestzeit zu entreißen. Doch die 1:58,511 min des Kolumbianers hielt. Die Zeit des Aspar-Hoffnungsträgers lag nur 0,2 Sek. über dem Moto2-Rundenrekord.

Angespannt war die Lage vor dem Finale der Sitzung in der Box der Speed-Up-Mannschaft um den WM-Dritten Celestino Vietti. Als die letzten 10 Minuten angebrochen waren, rangierte der Italiener auf dem wackeligen 14. Platz.

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Moto2-Spitzenreiter Manuel Gonzalez
Moto2-Spitzenreiter Manuel Gonzalez
Foto: Gold and Goose
Moto2-Spitzenreiter Manuel Gonzalez
© Gold and Goose

Die hitzige Piste schien keine Verbesserungen zuzulassen, doch in den finalen drei Minuten wurde es wieder spannend. Alex Escrig verbesserte seine Zeit auf Platz 4. Nach Steigerungen von Rookie Furusato und Collin Veijer war Tabellenführer Gonzalez auf Platz 11 zurückgefallen. Doch Gonzalez gelang der Konter, 1:58,9 min und Platz 6. Teamkollege Senna Agius hatte es derweil bis auf Platz 4 geschafft. Doch Gonzalez gab nicht nach – in seiner vorletzten Runde ging es bis auf P3.

Nichts mehr änderte sich an der Spitze. Alonso, der nahezu die gesamte Session angeführt hatte, beendete den Brünn-Auftakt mit der Bestzeit – vor dem Tschechen Filip Salac. Dessen Teamkollege Joe Roberts schaffte als Zwölfter dann ebenfalls noch das Tagesziel. Glück hatte Celestino Vietti, auf Rang 14 reichte es noch für den direkten Einzug.

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Zeit

01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

16

1:58,585

02

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

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OnlyFans American Racing Team

12

17

+0,136

03

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

17

+0,238

04

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

16

+0,336

05

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

98

16

+0,542

06

Joe Roberts

Joe Roberts

OnlyFans American Racing Team

Joe Roberts

Joe Roberts

OnlyFans American Racing Team

16

15

+0,602

07

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

17

+0,635

08

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

16

+0,663

09

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

18

+0,812

10

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

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Italtrans Racing Team

17

17

+0,838

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