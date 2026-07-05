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Nicki Thiim fährt im Aston Martin erneut auf Pole-Position

Auch für den zweiten DTM-Lauf auf dem Norisring fuhr Nicki Thiim im Comtoyou Racing Aston Martin auf die Pole-Position. Ford-Piloten folgen auf den Plätzen zwei und drei.

DTM

Nicki Thiim kann erneut jubeln
Nicki Thiim kann erneut jubeln
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Nicki Thiim kann erneut jubeln
© DTM//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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Vortagessieger Nicki Thiim fuhr in der ersten Qualifikationsgruppe die Bestzeit. Im Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 umrundete er den legendären Stadtkurs in 48,583 Sekunden. Da niemand in der zweiten Gruppe schneller fuhr, wird der Däne erneut von der Pole-Position starten. Damit übernimmt Thiim auch den zweiten Meisterschaftsrang in der DTM.

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Schnellster in der zweiten Gruppe war Finn Wiebelhaus im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3. Doch gegen den amtierenden ADAC GT Masters-Meister laufen derzeit Untersuchungen, da er Matteo Cairoli auf der Start-Ziel-Geraden blockiert haben soll.

Arjun Maini sicherte sich den dritten Rang im zweiten Mustang der Mannschaft aus Drees.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Norisring Qualifying 2 (Top 10):

  1. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  2. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  3. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  4. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  5. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  6. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  8. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  9. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  10. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

62

1:10:22,199

49,329

25

02

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

62

+0,887

49,298

20

03

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

62

+5,753

49,460

16

04

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

62

+8,417

49,376

13

05

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

62

+9,178

49,415

11

06

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

62

+9,939

49,403

10

07

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

62

+11,293

49,242

9

08

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

62

+14,556

49,354

8

09

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

62

+18,130

49,505

7

10

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

62

+18,902

49,439

6

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