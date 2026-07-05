Nicki Thiim fährt im Aston Martin erneut auf Pole-Position
Auch für den zweiten DTM-Lauf auf dem Norisring fuhr Nicki Thiim im Comtoyou Racing Aston Martin auf die Pole-Position. Ford-Piloten folgen auf den Plätzen zwei und drei.
Vortagessieger Nicki Thiim fuhr in der ersten Qualifikationsgruppe die Bestzeit. Im Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 umrundete er den legendären Stadtkurs in 48,583 Sekunden. Da niemand in der zweiten Gruppe schneller fuhr, wird der Däne erneut von der Pole-Position starten. Damit übernimmt Thiim auch den zweiten Meisterschaftsrang in der DTM.
Schnellster in der zweiten Gruppe war Finn Wiebelhaus im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3. Doch gegen den amtierenden ADAC GT Masters-Meister laufen derzeit Untersuchungen, da er Matteo Cairoli auf der Start-Ziel-Geraden blockiert haben soll.
Arjun Maini sicherte sich den dritten Rang im zweiten Mustang der Mannschaft aus Drees.
Ergebnis DTM Norisring Qualifying 2 (Top 10):
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Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
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Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
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Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
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Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
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Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
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Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
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