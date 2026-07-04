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Bessere Fahrzeugeinstufung für Porsche und BMW am Norisring

Die Fahrzeugeinstufung der DTM wird für das erste Rennen auf dem Norisring angepasst. Nach einem schwierigen Qualifying erhalten die beiden Fahrzeuge eine bessere Einstufung.

DTM

Porsche darf ausladen
Porsche darf ausladen
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Porsche darf ausladen
© DTM//Gruppe C Photography

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Die Technikkommission der SRO hat die angepasste Fahrzeugeinstufung für das erste Rennen der DTM auf dem Norisring angepasst. Nach einem schwierigen Qualifying erhalten BMW und Porsche eine bessere Einstufung, nachdem alle Fahrzeuge der beiden Marken im Qualifying hinterherfuhren. Die restlichen Fahrzeuge bleiben unverändert.

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Der BMW M4 GT3 erhält mehr Motorleistung zum ersten Rennen. Der maximale Ladedruck wird von 2,44 bar auf 2,46 bar erhöht.

Um satte 15 Kilogramm darf der Porsche 911 GT3 R ausladen. Das Mindestgewicht des 911ers beträgt im ersten Rennen nun 1.325 Kilogramm.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

62

1:10:22,199

49,329

25

02

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

62

+0,887

49,298

20

03

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

62

+5,753

49,460

16

04

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

62

+8,417

49,376

13

05

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

62

+9,178

49,415

11

06

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

62

+9,939

49,403

10

07

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

62

+11,293

49,242

9

08

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

62

+14,556

49,354

8

09

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

62

+18,130

49,505

7

10

Marco Wittmann

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11

62

+18,902

49,439

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