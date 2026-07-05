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Superbike-WM 2026 in Donington Park: Drei Weltmeisterschaften und ein Cup

Nach einer Pause von einem Monat steht am kommenden Wochenende das Meeting in Donington Park an. Eine Weltmeisterschaft fehlt auf der Rennstrecke, auf der die Superbike-WM ihren Ursprung hat.

Superbike WM

Donington Park bietet ein besonderes Flair
Donington Park bietet ein besonderes Flair
Foto: Gold & Goose
Donington Park bietet ein besonderes Flair
© Gold & Goose

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Donington Park ist die Wiege der Superbike-WM in ihrer heutigen Form. 1988 fand auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire das erste Rennen überhaupt statt. Als erster Sieger schrieb sich Davide Tardozzi mit einer Bimota.

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Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft vom 12. bis 14. Juli nach Donington zurückkehrt, sind vier Wochen seit dem Meeting auf dem Misano World Circuit vergangen – die eigentliche Sommerpause folgt jedoch unmittelbar nach dem achten Rennwochenende, und sie ist mit acht Wochen doppelt so lang! Für die Teams und Fahrer der neuen Sportbike-WM sind es sogar drei Monate, denn die Nachfolgeserie der abgeschafften 300er-WM fehlt in Donington.

Am Start stehen neben der Superbike- und der Supersport-Kategorie die Frauen-Weltmeisterschaft WorldWCR sowie der R3-WorldCup. An Action wird es auf der 4023 Meter langen Piste also nicht mangeln.

Der Ablauf entspricht weitgehend dem Master-Zeitplan, zumindest was die wichtigen Sessions betrifft. Die Hauptrennen der Superbike-WM bilden am Samstag und Sonntag um 15:30 Uhr den Abschluss – allerdings ist eine Zeitverschiebung von einer Stunde zu berücksichtigen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnen die Läufe um 16:30 Uhr.

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Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Donington Park

Freitag

Ortszeit

MEZ

Dauer

Serie

Session

09:00

10:00

25

R3-Cup

Freies Training

09:40

10:40

25

WorldWCR

Freies Training

10:20

11:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:20

40

SSP-WM

Freies Training

13:00

14:00

25

R3-Cup

Superpole

14:10

15:10

25

WorldWCR

Superpole

15:00

16:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

17:00

40

SSP-WM

Superpole

Samstag

Ortszeit

MEZ

Dauer

Serie

Session

09:00

10:00

10

WorldWCR

Warm Up

09:20

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

09:40

10:40

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

11:20

10 Rd.

R3-Cup

Rennen 1

11:15

12:15

15

SBK-WM

Superpole

13:00

14:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

14:00

15:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

16:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

16:45

17:45

Sonntag

Ortszeit

MEZ

Dauer

Serie

Session

09:00

10:00

10

WorldWCR

Warm Up

09:20

10:20

10

SBK-WM

Warm Up

09:40

10:40

10

SSP-WM

Warm Up

10:10

11:10

10 Rd.

R3-Cup

Rennen 2

11:10

12:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

14:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

14:00

15:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

16:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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434

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

313

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

170

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

156

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

148

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

128

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

123

8

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

99

9

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

97

10

Alberto Surra

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