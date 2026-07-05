Superbike-WM 2026 in Donington Park: Drei Weltmeisterschaften und ein Cup

Donington Park ist die Wiege der Superbike-WM in ihrer heutigen Form. 1988 fand auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire das erste Rennen überhaupt statt. Als erster Sieger schrieb sich Davide Tardozzi mit einer Bimota.

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Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft vom 12. bis 14. Juli nach Donington zurückkehrt, sind vier Wochen seit dem Meeting auf dem Misano World Circuit vergangen – die eigentliche Sommerpause folgt jedoch unmittelbar nach dem achten Rennwochenende, und sie ist mit acht Wochen doppelt so lang! Für die Teams und Fahrer der neuen Sportbike-WM sind es sogar drei Monate, denn die Nachfolgeserie der abgeschafften 300er-WM fehlt in Donington.

Am Start stehen neben der Superbike- und der Supersport-Kategorie die Frauen-Weltmeisterschaft WorldWCR sowie der R3-WorldCup. An Action wird es auf der 4023 Meter langen Piste also nicht mangeln.

Der Ablauf entspricht weitgehend dem Master-Zeitplan, zumindest was die wichtigen Sessions betrifft. Die Hauptrennen der Superbike-WM bilden am Samstag und Sonntag um 15:30 Uhr den Abschluss – allerdings ist eine Zeitverschiebung von einer Stunde zu berücksichtigen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnen die Läufe um 16:30 Uhr.

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Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Donington Park

Freitag Ortszeit MEZ Dauer Serie Session 09:00 10:00 25 R3-Cup Freies Training 09:40 10:40 25 WorldWCR Freies Training 10:20 11:20 45 SBK-WM Freies Training 1 11:20 12:20 40 SSP-WM Freies Training 13:00 14:00 25 R3-Cup Superpole 14:10 15:10 25 WorldWCR Superpole 15:00 16:00 45 SBK-WM Freies Training 2 16:00 17:00 40 SSP-WM Superpole Samstag Ortszeit MEZ Dauer Serie Session 09:00 10:00 10 WorldWCR Warm Up 09:20 10:20 10 SSP-WM Warm Up 09:40 10:40 20 SBK-WM Freies Training 3 10:20 11:20 10 Rd. R3-Cup Rennen 1 11:15 12:15 15 SBK-WM Superpole 13:00 14:00 12 Rd. WorldWCR Rennen 1 14:00 15:00 19 Rd. SSP-WM Rennen 1 15:30 16:30 23 Rd. SBK-WM Rennen 1 16:45 17:45 Sonntag Ortszeit MEZ Dauer Serie Session 09:00 10:00 10 WorldWCR Warm Up 09:20 10:20 10 SBK-WM Warm Up 09:40 10:40 10 SSP-WM Warm Up 10:10 11:10 10 Rd. R3-Cup Rennen 2 11:10 12:10 10 Rd. SBK-WM Superpole-Race 13:00 14:00 12 Rd. WorldWCR Rennen 2 14:00 15:00 19 Rd. SSP-WM Rennen 2 15:30 16:30 23 Rd. SBK-WM Rennen 2