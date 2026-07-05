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DTM-Fahrzeugeinstufung wird für Sonntag komplett umgestellt

Die BoP der DTM wird für den Sonntag auf dem Norisring komplett angepasst. BMW und Porsche erhalten nach einem schwierigen Rennwochenende eine bessere Einstufung.

DTM

Die DTM am Norisring
Die DTM am Norisring
Foto: DTM
Die DTM am Norisring
© DTM

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Die Technikkommission der SRO passt die Fahrzeugeinstufung der DTM für den zweiten Lauf auf dem Norisring stark an. BMW und Porsche erhalten eine bessere Einstufung – Aston Martin, Ford, McLaren und Mercedes-AMG werden eingebremst.

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Der Aston Martin Vantage GT3 muss 15 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.315 Kilogramm.

Der BMW M4 GT3 darf zehn Kilogramm ausladen und wird nun ohne BoP-Zusatzgewicht mit einem Mindestgewicht von 1.300 Kilogramm antreten. Damit ist der BMW das leichteste Fahrzeug im Feld der DTM am Sonntag auf dem Norisring. Zudem steigt der maximale Ladedruck um 0,02 bar auf 2,48 bar an.

Zehn Kilogramm zuladen muss der Ford Mustang GT3, dessen Mindestgewicht auf 1.325 Kilogramm ansteigt.

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Der McLaren 720S GT3 muss ebenfalls zehn Kilogramm zuladen. Damit erhöht sich das Mindestgewicht auf 1.310 Kilogramm.

Ebenfalls zehn Kilogramm muss der Mercedes-AMG GT3 zuladen, dessen Mindestgewicht nun 1.350 Kilogramm beträgt. Zudem wird der Lambda-Wert von 0,91 auf 0,93 erhöht, womit die Motorleistung durch einen höheren Luftanteil im Verbrennungsraum sinkt.

Der Porsche 911 GT3 R darf 15 Kilogramm ausladen und wird mit einem Mindestgewicht von 1.310 Kilogramm antreten. Somit wird der Porsche nach einem schwierigen Samstag ohne BoP-Zusatzgewicht antreten.

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7

62

1:10:22,199

49,329

28

02

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HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

62

+0,887

49,298

22

03

Lucas Auer

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Lucas Auer

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22

62

+5,753

49,460

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04

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Arjun Maini

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36

62

+8,417

49,376

14

05

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48

62

+9,178

49,415

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69

62

+9,939

49,403

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80

62

+11,293

49,242

9

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29

62

+14,556

49,354

8

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62

+18,130

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7

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