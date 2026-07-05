DTM-Fahrzeugeinstufung wird für Sonntag komplett umgestellt

Die Technikkommission der SRO passt die Fahrzeugeinstufung der DTM für den zweiten Lauf auf dem Norisring stark an. BMW und Porsche erhalten eine bessere Einstufung – Aston Martin, Ford, McLaren und Mercedes-AMG werden eingebremst.

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Der Aston Martin Vantage GT3 muss 15 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.315 Kilogramm.

Der BMW M4 GT3 darf zehn Kilogramm ausladen und wird nun ohne BoP-Zusatzgewicht mit einem Mindestgewicht von 1.300 Kilogramm antreten. Damit ist der BMW das leichteste Fahrzeug im Feld der DTM am Sonntag auf dem Norisring. Zudem steigt der maximale Ladedruck um 0,02 bar auf 2,48 bar an.

Zehn Kilogramm zuladen muss der Ford Mustang GT3, dessen Mindestgewicht auf 1.325 Kilogramm ansteigt.

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Der McLaren 720S GT3 muss ebenfalls zehn Kilogramm zuladen. Damit erhöht sich das Mindestgewicht auf 1.310 Kilogramm.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

Ebenfalls zehn Kilogramm muss der Mercedes-AMG GT3 zuladen, dessen Mindestgewicht nun 1.350 Kilogramm beträgt. Zudem wird der Lambda-Wert von 0,91 auf 0,93 erhöht, womit die Motorleistung durch einen höheren Luftanteil im Verbrennungsraum sinkt.

Der Porsche 911 GT3 R darf 15 Kilogramm ausladen und wird mit einem Mindestgewicht von 1.310 Kilogramm antreten. Somit wird der Porsche nach einem schwierigen Samstag ohne BoP-Zusatzgewicht antreten.