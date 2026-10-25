Einsteiger-Guzzi im Fokus: Vorschau auf die EICMA-Neuheiten von Piaggio

Wer auf der letztjährigen EICMA auf dem Piaggio-Stand vorbeischaute, der dürfte nur wenig Spannendes gesehen haben. Neben dem Aprilia-Grossroller SR GT400 und einigen Scooter-Sondermodellen standen für Kunden von Straßenmodellen über alle Marken hinweg vor allem neue Farben bereit.

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Zwar werden die Italiener auf der Mailänder Leitmesse auch 2026 wieder zahlreiche Sondereditionen der Umsatzbringer Vespa, Beverly und Co. zur Schau stellen, doch im Mittelpunkt des Piaggio-Auftritts stehen in diesem Jahr ausgewachsene Motorräder und dort besonders die Konzerntochter aus Mandello del Lario: Moto Guzzi steht vor der Weltpremiere eines Einstiegsmodells, das mit den Traditionen der Marke bricht.

Offiziell hat die Marke vom Comer See selbst noch nichts zum kommenden Naked Bike verlauten zu lassen und so sind die wichtigsten Anhaltspunkte noch Erlkönig-Fotos von Prototypen, die in Norditalien ihren letzten Feinschliff bekommen. Sebst die Modellbezeichnung ist noch immer Spekulation: «Il Viaggio 500» und «The Trip 500» soll sich die Traditionsmarke als Bezeichnungen gesichert haben, ein Hinweis auf die Hubraumkategorie.

Statt mit einem markentypisch längs eingebauten V2 wird sie mit einer eigenen Version des Reihentwins ausgestattet, den Konzernschwester Aprilia in der Tuono 457 verwendet. Deren Alu-Chassis wird einem Stahlrohrrahmen weichen, der eigens für die Guzzi konzipiert wurde. Bei Aprilia selbst dürften auf der EICMA neue Varianten des Imageträgers RSV4 und des Bestsellers RS660 im Mittelpunkt stehen, die Standardversionen sollen zudem Feinschliff erhalten. Auch am Einsteigssportler RS125 und der Naked-Version Tuono 125 steht ein Update an.

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