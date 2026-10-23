Aprilia RS 660: Sondermodell als Hommage an Phillip Island

Die Geschichte von Aprilia Racing ist eng mit dem Highspeed-Kurs von Phillip Island verbunden. Auf dem flüssigen und anspruchsvollen Layout sammelte der Hersteller aus Noale zehn Siege in den kleinen Hubraumklassen der Motorrad-WM sowie zahlreiche Erfolge in der Superbike-WM mit der RSV4. Ein besonderer Meilenstein gelang 2025, als Raúl Fernández auf der RS-GP den Sieg im MotoGP-Rennen holte und Aprilia damit den 300. Grand-Prix-Sieg der Unternehmensgeschichte bescherte. Aprilia ist damit der erfolgreichste europäische Hersteller in der Geschichte der Motorrad-WM.

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Da Phillip Island ab der Saison 2027 nach fast drei Jahrzehnten nicht mehr im MotoGP-Kalender vertreten sein wird, setzt Aprilia dem Kurs mit diesem Modell ein Denkmal. Die RS660 Phillip Island Tribute zeichnet sich durch eine exklusive Lackierung und eine serienmässige Soziusabdeckung aus. Auf den Seitenteilen prangt das Streckenlogo samt Textzug und Zielflagge. Auf dem Tank erinnert eine Plakette an die Gesamtzahl der Aprilia-Siege auf diesem Kurs, während die Seriennummer der Limitierung auf der oberen Gabelbrücke eingraviert ist.

Technisch basiert das Sondermodell auf der bekannten Plattform der RS660. Der flüssigkeitsgekühlte Reihen-Zweizylinder mit 660 ccm leistet 105 PS bei 10.400/min und 70 Nm bei 8400/min. Der Motor dient als tragendes Element im Alu-Brückenrahmen, was zu einem leichten und verwindungssteifen Fahrwerk beiträgt.

Marco Bezzecchi: Präsentation der Aprilia RS660 Phillip Island Tribute Foto: Aprilia Marco Bezzecchi: Präsentation der Aprilia RS660 Phillip Island Tribute © Aprilia

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Zur elektronischen Ausstattung gehören ein Sechsachsen-Gyrosensor, Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Wheelie-Control, Motorbremskontrolle sowie verschiedene Fahrmodi. Ein Blipper für schaltfreies Hoch- und Runterschalten, Launch-Control und ein Tempomat gehören ebenfalls zur Serienausstattung. In Europa zu sehen sein wird die Aprilia RS660 Phillip Island Tribute auf der EICMA in Mailand vom 5. bis 8. November in Halle 9.