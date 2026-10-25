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Wetter-Drama: Moto2-Titel-Duell und Agius-Show auf Phillip Island fiel aus

Die Wetterkapriolen auf Phillip Island sorgten auch für die Absage des mit Hochspannung erwarteten Moto2-Rennens mit Aussie-Held Senna Agius und den WM-Rivalen Manuel Gonzalez und Izan Guevara.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Tatenlos: Das Moto2-Titel-Duell mit Gonzalez und Guevara fiel aus
Tatenlos: Das Moto2-Titel-Duell mit Gonzalez und Guevara fiel aus
Foto: Ronny Lekl
Tatenlos: Das Moto2-Titel-Duell mit Gonzalez und Guevara fiel aus
© Ronny Lekl

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Wie in der Königsklasse ist auch in der mittleren WM-Kategorie das Match um den Titel noch in vollem Gang. Seit dem Samstagssprint, der Marc Marquez wieder zum Tabellenführer machte, geht es in keiner Klasse enger zu als in der Moto2-WM. Intact-GP-Frontmann Manuel Gonzalez und Izan Guevara (Pramac-Yamaha) sind nur durch 5,5 Punkte getrennt.

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Nach zuletzt drei GP-Siegen in Serie durch Guevara war es Rivale und Tabellenführer Gonzalez gelungen, gegenzusteuern. Die Pole-Position ging an den Spanier aus der deutschen Intact-Mannschaft. Dabei hatte auf Phillip Island vieles für Teamkollege Senna Agius gesprochen. Der Youngster, der 2024 bei seinem Debüt Dritter wurde und 2025 gewann, war auch auf Kurs für Startplatz 1 – doch der Held der Fans übertrieb es und stürzte (in der gleichen Kurve, die kurze Zeit später Jorge Martin zum Verhängnis wurde).

Senna Agius for Australien: Keine Chance auf den Heimsieg
Senna Agius for Australien: Keine Chance auf den Heimsieg
Foto: Ronny Lekl
Senna Agius for Australien: Keine Chance auf den Heimsieg
© Ronny Lekl

Senna Agius fiel auf Startplatz 7 zurück, wollte sich direkt hinter Izan Guevara (6.) in den Heim-GP stürzen – und ohne Stallregie alles für eine Wiederholung des Triumphs 2025 unternehmen.

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Doch aus dem glorreichen letzten Abgesang der Moto2 auf der legendären Rennstrecke wurde nichts. Nach mehreren Verschiebungen wurde das Rennen um 14 Uhr Ortszeit offiziell abgesagt, auch weil für die mögliche Zeit keine Streckensicherheit gewährleistet werden konnte. Intact-GP-Teamchef Jürgen Lingg kommentierte die Absage nach langer Wartezeit nur knapp: «Die Bedingungen mit Wind, Nässe und sehr kühlem Asphalt waren wirklich sehr schlecht, wer weiß, wofür es gut war, unsere Bikes in den Boxen zu lassen. Aber natürlich ist für uns alle kein gutes Gefühl, hier zu sein, um am Ende keine Rennen zu fahren.»

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Sicher ist: Das Rennen wird nicht nachgeholt. Die Anzahl der ausstehenden Wettfahrten reduziert sich auf Malaysia, Katar, Portimao und Valencia. Die spannende Situation in der WM-Situation wird eingefroren und am kommenden Sonntag in Sepang wieder aufgetaut. Für beide WM-Rivalen bedeutet die Absage eine verpasste Chance – Gonzalez die WM-Führung von Startplatz 1 auszubauen und Guevara den Landsmann in jeder Hinsicht weiter einzuholen.

Izan Guevara bleibt erster WM-Verfolger
Izan Guevara bleibt erster WM-Verfolger
Foto: Gold and Goose
Izan Guevara bleibt erster WM-Verfolger
© Gold and Goose

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Izan Guevara

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