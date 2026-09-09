Beta RR Race 2027: Elektronische Fahrhilfen für den Enduro-Rennsport

Beta setzt bei der rennsportorientierten RR-Race-Baureihe auf Evolution einer bewährten Basis. Die größte technologische Neuheit betrifft die Viertakt-Modelle, die neu mit einer Launch Control und einem Quickshifter ausgestattet sind.

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Die Launch Control (Starthilfe) soll die Drehmomentabgabe beim Start elektronisch so steuern, dass die Traktion ab dem ersten Meter maximiert wird. Ein Ausbrechen des Hecks und unkontrollierte Wheelies werden verhindert. Der Quickshifter erlaubt das Hochschalten unter Vollgas ohne Kupplungseinsatz, was blitzschnelle Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrechung ermöglicht.

Bedienelemente für die neue Assistenz-Elektronik mittig im Lenkerschutz Foto: Beta Bedienelemente für die neue Assistenz-Elektronik mittig im Lenkerschutz © Beta

Die Bedienelemente für Launch Control, Quickshifter sowie der zweistufigen Traktionskontrolle und die zwei Motor-Mapings sind mittig im neu gestalteten Lenkerschutz integriert. Weiter sind alle Viertakt-Modelle für eine stabilere Stromversorgung mit einem verbesserten Spannungsregler und einer Batterie mit höherer Kapazität ausgestattet. Ebenfalls an allen Viertakt-Motoren ist ein neuer Spanner der Steuerkette verbaut, der rein mechanisch mit Federkraft funktioniert. Dieser ersetzt die bisherige mechanisch-hydraulische Lösung, was Reibung reduzieren und das Startverhalten verbessern soll. Weiter sind an den Viertakter-Motoren mit 430 und 480 ccm neue Titan-Einlassventile mit optimierter Oberflächenbeschaffenheit verbaut.

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Beta RR Race 2T 300: Zylinderkopf und Auslass-Steuerung optimiert Foto: Beta Beta RR Race 2T 300: Zylinderkopf und Auslass-Steuerung optimiert © Beta

Thema der Woche MotoGP-Grid 2027: Fast ein Viertel der Fahrer neu – Auswirkungen auf SBK Das MotoGP-Startfeld 2027 bekommt fünf neue Stammfahrer, mindestens drei der Abservierten werden in die Superbike-WM wechseln. Die Leidtragenden davon sind Alvaro Bautista und Danilo Petrucci. Weiterlesen

Im Zweitaktmotor mit 125 ccm ist ein neuer Kolben verbaut. Im 300er Zweitakter sollen ein neuer Zylinderkopf und eine neu abgestimmte Auslass-Steuerung eine besser kontrollierbare Leistungsentfaltung im unteren und mittleren Drehzahlbereich bewirken. Der grosse Zweitaktmotor (mit 250 und 300 ccm erhältlich) hat zudem neue Kurbelwellenlager mit verringerter innerer Reibung.

Neue Lampenmaske mit LED-Scheinwerfer Foto: Beta Neue Lampenmaske mit LED-Scheinwerfer © Beta

Bei allen RR-Race-Modellen sind die KYB-Federelemente neu angestimmt, es gibt eine neue Lampenmaske mit LED-Scheinwerfer, einen neuen, grösseren Tachometer und eine verstärkte Kettenführung. Zur Serienausstattung gehören zudem eine Schnellwechsel-Radachse vorne, Ergal-Fußrasten mit Stahlstiften, ein ZF- Kettenrad (Alu-Kern/Stahlkranz) sowie zahlreiche rot und schwarz eloxierte Komponenten. Die Beta RR Race Modelle des 2027er Jahrgangs sind ab September erhältlich.

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