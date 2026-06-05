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24 Hours of Le Mans: Porsche startet im Design von 1951

Die zwei Porsche 911 GT3 R LMGT3 werden bei der 2026er Ausgabe der 24 Hours of Le Mans in einer Optik antreten, die an 1951 erinnern soll. Der Grund dafür ist die Feier zu 75 Jahre Porsche Motorsport.

FIA WEC

So sehen die beiden Porsche 2026 bei den 24 Hours of Le Mans aus
So sehen die beiden Porsche 2026 bei den 24 Hours of Le Mans aus
Foto: Porsche
So sehen die beiden Porsche 2026 bei den 24 Hours of Le Mans aus
© Porsche

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In Le Mans laufen die Vorbereitungen für die 2026er Ausgabe der 24 Hours of Le Mans aktuell auf Hochtouren. Bereits am heutigen Freitag (5. Juni 2026) beginnt die technische Abnahme der Fahrzeuge in der Innenstadt. Das Rennen steht dann am 13./14. Juni 2026 auf dem Plan. Tatsächlich werden 2026 nur zwei Porsche beim 24-Stunden-Rennen mit von der Partie sein. Diese werden von Manthey eingesetzt. Für Le Mans erhalten die beiden 911 GT3 R LMGT3 jedoch eine ganz spezielle Folierung.

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Diese ist hauptsächlich in Silber gehalten und orientiert sich am Design des Porsche 356 SL Coupé von 1951 der Piloten Auguste Veuillet und Edmond Mouche. Das war der erste Einsatz eines Porsche bei den 24 Hours of Le Mans. Veuillet/Mouche holten direkt auch den Klassensieg sowie den 20. Platz in der Gesamtwertung. Insgesamt spulten sie 2.840,65 Kilometer mit einem Schnitt von 118,36 km/h ab.

Seit dem Debüt 1951 hat Porsches jedes Jahr an den 24 Hours of Le Mans teilgenommen. «Wir sind nicht nur Rekordhalter bei Gesamt- und Klassensiegen, sondern auch der einzige Hersteller, der seit 1951 ununterbrochen mindestens ein Fahrzeug am Start in Le Mans hatte», meint Thomas Laudenbach (Leiter Porsche Motorsport). «Diese Statistik macht uns sehr stolz. Sie unterstreicht, wie sehr Porsche auf die Entwicklungsbühne Motorsport setzt. Die innenbelüfteten Scheibenbremsen, das heute nicht mehr wegzudenkende Doppelkupplungsgetriebe PDK oder die 800-Volt-Hochspannungstechnologie sind nur drei Beispiele dafür. Diese Innovationen aus Weissach haben wir durch Renneinsätze, unter anderem in Le Mans, zur Serienreife gebracht.»

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Wie erwähnt treten 2026 nur zwei Porsche in Le Mans an. Unter der Nennung Manthey DK Engineering fahren Timur Boguslavskiy, James Cottingham und Ayhancan Güven. Der Schwesterwagen läuft als The Bend Manthey und wird von Richard Lietz, Riccardo Pera und Yasser Shahin pilotiert.

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