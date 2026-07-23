Zieht Aston Martin vorbei? Bottas (Cadillac): «Es gibt viele Gerüchte»

Cadillac ist seit dieser Saison neu dabei in der Formel 1 als elftes Team. Das US-Team baut alles komplett neu auf: Abläufe neu, Auto neu, Kollegen neu – nur den Motor liefert zumindest in der Anfangsphase Ferrari. Entsprechend ging Cadillac mit geringer Erwartungshaltung an die Premierensaison. Dass man hinterherfahren würde, war eingepreist und überraschte niemanden. Unerwartet war aber, dass Cadillac nicht allein hinten im Feld ist: Aston Martin hat 2026 mit erheblichen Problemen zu kämpfen. So teilen sich meist Aston Martin und Cadillac die letzten Ränge. Nominell hat Aston Martin einen Punkt mehr (also einen Zähler) als Cadillac – der war in Monaco ursprünglich an Cadillac-Mann Checo Perez gegangen. Doch der Mexikaner verlor den Premierenpunkt wegen einer nachträglichen Strafe an Fernando Alonso von Aston Martin. Insgesamt gibt Cadillac aber derzeit ein besseres Bild ab als Aston Martin. Man muss vielleicht ergänzen: noch?

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Der Schritt dürfte beachtlich sein

Aston Martin bringt in Ungarn das lang ersehnte rundumerneuerte Auto mit – ist nun Cadillac doch wieder wie erwartet Letzter? Die beiden Cadillac-Piloten Sergio Perez und Valtteri Bottas sind sich einig: Aston Martin dürfte damit einen beachtlichen Schritt machen.

Valtteri Bottas: «Es gibt viele Gerüchte. Die meisten sagen, dass ein großer Schritt für sie sein wird. Aber wir werden es sehen, wenn das Auto auf der Strecke ist.» Der Finne: «Ich bin sehr neugierig, aber gleichzeitig habe ich auch ein wenig Angst, dass wir hinten liegen, wenn sie einen großen Schritt machen. Aber wir sollten uns auf uns selbst konzentrieren.»

Perez: Aston Martin dürfte Lücke schließen

Sergio Perez sagte klar auf die Frage, ob Aston Martin die Lücke schließen kann: «Definitiv. Sie werden sich stark entwickeln, sie sind ein starkes Team. Wir gehen davon aus, dass sie die Lücke schließen und voranschreiten.»

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Immerhin: Die eigenen Upgrades funktionieren. Bottas: «Wir haben Fortschritte bei uns gesehen im Vergleich zu Aston Martin, die ihr Auto bislang nicht wirklich geupgradet. Wir sind gut rangekommen und das kam von unseren kleinen Verbesserungen.»

Cadillac hat an diesem Wochenende selbst auch ein wenig Neues dabei – ist allerdings weit von der Revolution wie bei Aston Martin entfernt. Neue Bremsen, mehr Kühlung. In der Vergangenheit hatte Cadillac immer wieder mit überhitzenden Bremsen zu kämpfen gehabt. In Budapest muss viel und hart gebremst werden und es ist traditionell sehr heiß (wenn auch dieses Jahr niedrigere Temperaturen herrschen). Bremsen und Kühlung werden also dringend benötigt. In der zweiten Saisonhälfte bringt Cadillac übrigens auch noch Upgrades – aber keine große Zauberei, so Bottas. Schon bald wird der Fokus auf 2027 gehen.