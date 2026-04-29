6h Spa: Vorläufige Entrylist für zweites WEC-Rennen bekannt

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Die Saison 2026 der FIA WEC hat Mitte April in Imola begonnen, doch das zweite Event steht schon vor der Tür. Vom 7. bis 9. Mai 2026 gibt die Sportwagen-WM auf der Strecke in Spa-Francorchamps Vollgas. Nun hat die Serie eine erste vorläufige Entrylist für den Auftritt in den belgischen Ardennen verkündet. Diese besteht aus 35 Fahrzeugen aufgeteilt auf die beiden Klassen Hypercar und LMGT3. Die Hypercars (ob nach LMH- oder LMDh-Bauart) bilden wie üblich die Spitze des Feldes und machen somit auch die Gesamtsiege unter sich aus.
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17 Hypercars sind für Spa-Francorchamps eingeschrieben – jeweils zwei Aston Martin Valkyrie, Toyota TR010 Hybrid, Cadillac V-Series.R, BMW M Hybrid V8, Genesis GMR-001-Hypercar, Alpine A424 und Peugeot 9X8. Vom Ferrari 499P wird es drei Exemplare geben. In Bezug auf die Piloten gibt es im Vergleich zu Imola ein paar kleine Anpassungen. So wird Cadillac in den belgischen Ardennen mit Fahrer-Trios anstatt Duos antreten. Im V-Series.R mit der Startnummer #12 rückt Louis Delétraz an die Seite von Norman Nato und Will Stevens. Im Schwesterwagen mit der #38 kommt Jack Aitken zu Sébastien Bourdais und Earl Bamber. Delétraz und Aitken waren am Imola-Wochenende für Cadillac in der IMSA-Serie unterwegs und konnten somit nicht nach Italien kommen.
Aus demselben Grund fehlten bei BMW Dries Vanthoor und Sheldon van der Linde. Da es zum Spa-Rennwochenende aber keine Terminüberschneidung mit der IMSA-Serie gibt, sitzen beide nun in den zwei M Hybrid V8. Vanthoor startet mit Kevin Magnussen und Raffaele Marciello im Auto mit der #15 - und van der Linde fährt mit Robin Frijns und René Rast in der #20.
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Wieder 18 LMGT3-Autos mit dabei Die LMGT3-Klasse besteht wie üblich aus 18 Rennwagen: Das sind jeweils zwei McLaren 720S LMGT3 Evo, Ferrari 296 LMGT3 Evo, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M4 LMGT3 Evo, Mercedes-AMG LMGT3, Corvette Z06 LMGT3.R, Ford Mustang LMGT3, Lexus RC F LMGT3 und Porsche 911 GT3 R LMGT3. Einzige Änderung im Vergleich zu Imola ist, dass Eduardo Barrichello im Heart of Racing Team-Aston Martin mit der #23 zusammen mit Jonny Adam und Gray Newell fährt. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.
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