Sieger des WEC-Laufs in Silverstone erhalten RAC Tourist Trophy

Im Vorfeld der 24 Hours of Le Mans hat die Sportwagen-WM (FIA WEC) auch einen Kalender für die Saison 2027 verkündet . Größte Neuerung: Die Rückkehr zur Strecke in Silverstone. Dort war die WEC von 2012 bis 2019 bereits unterwegs. Danach machte die WM einen großen Bogen um die so traditionsreiche britische Strecke. Geplantes Datum ist der 23. bis 25. April 2027 – sprich der dritte Saisonlauf 2027.

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Seit dem 2013er Rennen wurde dem Sieger des FIA-WEC-Laufes außerdem auch die «Royal Automobile Club Tourist Trophy» verliehen. Die Tourist Trophy wurde zum ersten Mal 1905 ausgefahren (ging damals übriges an John Napier). Die Tourist Trophy ist somit der am längsten ausgegebene Preis im Motorsport.

Vielen bekannte Namen wurde die Tourist Trophy bereits überreicht – so wie Sir Stirling Moss, Rudolf Caracciola, Tazio Nuvolari, Mike Hawthorn, Graham Hill, Denny Hulme, Derek Bell, Tom Kristensen oder Allan McNish. Aber auch Mike Conway hatte die Trophäe bereits in der Hand. Conway ist immer noch aktiv und gewann Mitte Juni gerade erst die 24 Hours of Le Mans im Toyota TR010 Hybrid.

«Wir freuen uns außerordentlich, dass den Siegern der 6-Stunden-Rennens von Silverstone in der kommenden Saison die Tourist Trophy überreicht wird», so WEC-CEO Frédéric Lequien. «Wir danken dem Royal Automobile Club herzlich für die großzügige Bereitstellung dieser prestigeträchtigen Trophäe, die in der Vergangenheit bereits an einige der herausragendsten Athleten des Sports verliehen wurde. Die Eigenschaften, die traditionell für den Gewinn der Tourist Trophy erforderlich sind, decken sich mit jenen, die man für Spitzenleistungen im Langstreckensport auf höchstem Niveau benötigt. Daher sind wir uns sicher, dass derjenige, der diese begehrte Auszeichnung im kommenden Frühjahr auf dem Podium in Silverstone entgegennimmt, sie sich redlich verdient haben wird.»

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