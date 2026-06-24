Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Suzuki zu langsam: Jeffrey Buis holte das Maximum aus dem Paket heraus

Zu Beginn der neuen Sportbike-WM erreichte Suzuki ausgezeichnete Ergebnisse, seit Aragon ist es aber schwierig geworden. Es wird immer klarer, dass das Zweizylinderkonzept auch Schwächen hat.

Sportbike-WM

Jeffrey Buis holte das Maximum aus der Suzuki heraus
Jeffrey Buis holte das Maximum aus der Suzuki heraus
Foto: Wixx Racing
Jeffrey Buis holte das Maximum aus der Suzuki heraus
© Wixx Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Dass die Suzuki GSX-8R im Sportbike-Trimm konkurrenzfähig ist, bewies Kas Beekmans mit dem Gewinn der britischen Serie 2025. Der Niederländer stieg mit seinem Team VLR Racing für 2026 in die Weltmeisterschaft aus, ebenso Wixx Racing mit Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers.

Werbung

Werbung

Die Suzuki verfügt über einen Parallel-Twin mit 776 ccm und 82 PS in der Serie. Das üppige Drehmoment hilft insbesondere in der Beschleunigungsphase aus engen bzw. langsamen Kurven. Das Gesamtpaket ermöglichte Siege von Buis und Fleerackers in Assen sowie weitere Podestplätze in Portimão und Most. In Aragón und Misano waren jedoch die Top-5 unerreichbar.

Es ist offensichtlich: Bei heißen Bedingungen und auf Rennstrecken mit einem hohen Vollgasanteil kann selbst der zweifache 300er-Weltmeister Buis mit der GSX-8R nicht an der Spitze mitfahren. «Aufgrund mangelnder Höchstgeschwindigkeit verlor der Niederländer nach und nach an Boden gegenüber seinen Konkurrenten», hieß es aus Teamkreisen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Und wenn man am Limit operieren muss, passieren Fehler. «Es war kein einfaches Wochenende in Misano», gab der 24-Jährige aus Meppel zu. «Am Freitag begannen wir mit einem Sturz im freien Training, weshalb das Team schuften musste, um das Motorrad rechtzeitig für das Qualifying wieder startklar zu machen. Zum Glück haben die Jungs fantastische Arbeit geleistet, und wir konnten uns mit einem sechsten Startplatz sofort wieder aufrappeln. In den Rennen haben wir dann alles gegeben und das Maximum aus dem Paket herausgeholt. Mit einem neunten und einem sechsten Platz sind es vielleicht nicht die Ergebnisse, auf die wir gehofft hatten, aber angesichts der Umstände haben wir dennoch wichtige Punkte geholt.»

Werbung

Werbung

Nach drei Meetings zählte Buis als WM-Dritter mit nur 17 Punkten Rückstand noch zum Kreis der Titelfavoriten. Nach Misano hat der Suzuki-Pilot zwar nur einen WM-Rang verloren, jedoch ist sein Rückstand auf 57 Punkte angewachsen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

38

12

20:47,645

1:43,202

25

02

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

50

12

+0,039

1:43,176

20

03

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Fenton Seabright

73

12

+0,148

1:42,966

16

04

Filippo Bianchi

Team MMP Velocita

Filippo Bianchi

25

12

+0,942

1:43,043

13

05

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

34

12

+1,055

1:43,100

11

06

Jeffrey Buis

Track & Trades Wixx Racing

Jeffrey Buis

6

12

+1,097

1:43,264

10

07

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

91

12

+1,167

1:42,697

9

08

Marco Gaggi

Team BrCorse

Marco Gaggi

43

12

+1,359

1:43,243

8

09

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+1,523

1:43,144

7

10

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

47

12

+3,772

1:43,141

6

Events

Alle Sportbike-WM Events
  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM