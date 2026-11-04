Alexandra und Charles Leclerc freuen sich: Töchterchen Bianca ist da!

Schöne Nachrichten: Alexandra und Charles Leclerc haben über die sozialen Netzwerke die Geburt ihres ersten Kindes verkündet (gemeinsam rund 25 Millionen Follower), sie posteten ein Foto von kleinen Beinchen und Schühchen mit der Unterschrift: «Bianca. 3.11.26.»

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Der neunfache GP-Sieger Charles Leclerc war bei der Formel-1-Tournee durch Nord- und Südamerika angespannt: Gattin Alexandra war hochschwanger, Termin war Ende Oktober, also ziemlich genau dann, wenn der Rennpilot in Mexiko fahren sollte.

Nach dem Traditions-GP von Mexiko (und tüchtig Wirbel wegen seines Duells mit Lewis Hamilton) flog Leclerc so schnell es ging zurück ins Fürstentum.

Es dauerte nicht lang, bis die ersten Gratulationen da waren. Carlos Sainz schreibt: «So glücklich für euch. Willkommen auf der Welt Bianca.» Auch McLaren-Fahrer Oscar Piastri gratulierte. Ferrari schickte ebenso Glückwünsche wie Mercedes.

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Ziemlich genau neun Monate nach der Hochzeit von Alexandra und Charles Leclerc ist nun also das erste Kind da. «Unser zweites», wie Leclerc in Interviews gezwinkert hat, «weil wir unseren Dackel Leo ebenso als Familienmitglied ansehen».