Honda-Hoffnung für die Superbike-WM 2027: Bilder der neuen CBR1000RR-R

Rückblickend kann das, was das Ten Kate Team zwischen 2004 und 2018 mit nur geringer Unterstützung der Honda Racing Corporation erreichte, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Titelgewinn mit James Toseland 2007 markiert bis heute den letzten Honda-Titel in der seriennahen Weltmeisterschaft.

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Als Honda werksseitig in die Superbike-WM 2020 mit einem neuen Motorrad zurückkehrte, wurde die Anforderung nach fast 20-jähriger Abstinenz unterschätzt. Die Triple-R erwies sich trotz diverser Updates, auch durch Konzessionsteile, nicht als konkurrenzfähig und erreichte in sieben Jahren lediglich sechs dritte Plätze. Dies soll ein für die Superbike-WM 2027 entwickeltes komplett neues Modell ändern.

Bei der Entwicklung einer neuen CBR1000RR-R überdachte der japanische Motorradgigant seine Produktionsphilosophie. Anstatt von einem Serienmotorrad auszugehen und dieses für den Rennsport anzupassen, arbeiteten die Ingenieure von Honda eng mit dem Werksteam der Honda Racing Corporation zusammen. Erst nachdem alle Anforderungen des Teams erfüllt waren, begann die Serienproduktion.

Zu den Änderungen gehören unter anderem ein komplett neuer, steiferer Aluminiumrahmen, eine neue Lenkgeometrie und eine leichtere Schwinge. Ein neu entwickelter Motor, bei dem das Verdichtungsverhältnis über das Nockenwellenrad verändert werden kann, soll Spitzenleistung bei optimaler Fahrbarkeit ermöglichen. Dazu gibt es eine neue Aerodynamik.

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Die Fireblade wird in drei Versionen angeboten, wobei das ‹HRC Works Edition› getaufte Top-Modell als Basis für den Superbike-Einsatz dienen wird. Auf der Motorradmesse EICMA erlaubte Honda einen näheren Blick auf die neue Schönheit.