Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ex-Ferrari-Teamchef Arrivabene: Ist Leclerc in die Hamilton-Falle getappt?

Klare Worte des früheren Ferrari-Teamchefs Maurizio Arrivabene (69) zum Duell Charles Leclerc gegen Lewis Hamilton in Mexiko: «Zwei Fahrer in der gleichen Box, aber es sind zwei verschiedene Lager.»

Formel 1

Charles Leclerc und Lewis Hamilton
Charles Leclerc und Lewis Hamilton
Foto: XPB
Charles Leclerc und Lewis Hamilton
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Von 2014 bis 2019 leitete er Ferrari, den berühmtesten Rennstall der Welt: Maurizio Arrivabene. Der 69-jährige Italiener hat einigermassen verwundert gesehen, wie Ferrari in Mexiko den Sieg verschleudert hat.

Werbung

Werbung

Fakt ist: Ferrari hatte im Autódromo Hermanos Rodríguez das schnellste Auto. Fakt ist auch: Ferrari hat dieses Rennen nicht gewonnen.

Einfach formuliert beharkten sich die Ferrari-Fahrer nach dem Start zum Mexiko-GP so, dass Lewis Hamilton in die Fänge von Max Verstappen geriet und von Pole auf P3 zurückfiel. Leclerc machte es sich an der Spitze gemütlich. Doch die büsste der Monegasse ein, weil er für die Aktion gegen Hamilton eine Fünfsekunden-Strafe kassierte. Damit schadete er den Siegchancen von Ferrari gleich doppelt. Max Verstappen liess sich nicht zwei Mal bitten und triumphierte.

Im Artikel erwähnt

In der GP-Nachbesprechung «Race Anatomy» unserer italienischen Sky-Kollegen ist Ex-Ferrari-Teamchef Arrivabene fassungslos. Arrivabene deutet auf den Team-internen Machtkampf zwischen Leclerc und Hamilton hin, indem er andeutet. Leclerc sei in gewisser Weise in die Falle von Hamilton getappt, der versuche, aus diesem Vorfall Kapital zu schlagen, um innerhalb von Ferrari sein Revier zu markieren.

Werbung

Werbung

Ex-Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene
Ex-Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene
Foto: XPB
Ex-Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene
© XPB

TV-Programm

Arrivabene sagt: «Wir dürfen nicht vergessen – Leclerc hat es mit Hamilton zu tun, der enorme Erfahrung und Cleverness mitbringt. Beide haben in der entscheidenden Szene zu spät gebremst, aber Lewis hatte die Erfahrung, sich auf der Strecke zu halten, während Leclerc eine blamable Figur gemacht hat. Es tut mir leid, das zu sagen.»

Arrivabene spricht auch von «zwei Piloten in der gleichen Box, aber wir sehen zwei verschiedene Lager».

Arrivabene fordert vom heutigen Ferrari-Steuermann Fred Vasseur eine harte Hand: «Der Teamchef muss der Teamchef sein, und der Fahrer muss der Fahrer sein. Manchmal machen die Piloten auch ein bisschen hinterhältige Aussagen, im Sinne von versuchen, das ganze Team, das ganze Unternehmen auf ihre Seite zu ziehen. Da muss der Teamchef eingreifen, indem er Chef ist und sagt: ‘Achtung, Kinder, das nächste Mal, wenn so etwas passiert, fliegen die Fetzen.’ Jeder an seinen Platz: ‘Ihr seid Fahrer und damit Angestellte von Ferrari.’ Punkt und Schluss.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

71

2:20:28,772

1:19,328

25

02

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

71

+0,799

1:19,268

18

03

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+4,006

1:19,427

15

04

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

+10,707

1:19,851

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

71

+11,778

1:19,800

10

06

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+12,263

1:20,147

8

07

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

71

+20,899

1:20,713

6

08

5

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

71

+22,041

1:20,872

4

09

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

+22,503

1:20,244

2

10

50

Ryō Hirakawa

TGR Haas F1 Team

Ryō Hirakawa

TGR Haas F1 Team

71

+25,373

1:20,984

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  • Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  4. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  5. Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM