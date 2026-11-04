Mexiko-Sieger Max Verstappen vor GP in Brasilien: «Besonderer Ort für mich»

Max Verstappen hat Blut geleckt: Von den vergangenen vier Grands Prix hat er drei gewonnen, beim Bahrain-GP in Malaysia, dann in Singapur sowie zuletzt in Mexiko, nur in Texas musste er sich mit Platz begnügen.

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Jedoch: In den letzten zehn WM-Läufen, in welchen Max ins Ziel kam, stand er jedes Mal auf dem Siegerpodest. Die Chancen stehen gut, dass er diese Serie in Brasilen fortsetzen kann, denn Max mag diese Strecke und hat dort einige verblüffende Rennen gezeigt; wir erinnern an 2024 (von Platz 17 zum Sieg) oder 2025 (von Startrang 19 auf P3).

Der 29-jährige Niederländer sagt vor seinem 253. GP-Wochenende: «Es war fabelhaft, in Mexiko den Sieg zu erringen, und ein grosses Lob geht an das Team. Die letzten Wochenenden waren erheblich vielversprechender als zuvor, und ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Jahr noch drei Rennen gewinnen würde. Das ist ein riesiger positiver Schritt in die richtige Richtung, während wir uns den letzten Rennen nähern.»

«Ich freue mich immer darauf, nach Brasilien zu reisen. Es ist ein fantastischer Ort und natürlich ziemlich besonders, da meine Schwiegerfamilie dort lebt.»

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«Die Strecke war in der Vergangenheit gut zu mir, wir hatten viele grossartige Rennen mit schönen Erinnerungen, daher hoffe ich, dass wir ein weiteres solides Wochenende erleben dürfen.»

Der neue Helm von oben Foto: X/MaxVerstappen Der neue Helm von oben © X/MaxVerstappen

Mit diesem Helm fährt Max Verstappen in Brasilien Foto: X/MaxVerstappen Mit diesem Helm fährt Max Verstappen in Brasilien © X/MaxVerstappen

«Ich werde in Brasilien einen speziellen Helm tragen, dessen Design etwas Schönes für die Fans ist und zeigten soll, welch besonderer Ort das für mich ist. Interlagos ist eine coole Strecke und ich freue mich sehr, wieder dort fahren zu können.»

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