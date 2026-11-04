Offiziell: ZX Moto aus China steigt 2027 mit JM Racing in die MXGP-WM ein

Auf der EICMA Motorradmesse in Mailand kann man die MXGP-Motorräder des chinesischen Herstellers ZX Moto bereits sehen. Ursprünglich sollte mit Kove sogar eine weitere chinesische Marke den Sprung in die MXGP wagen, doch dieses Projekt geriet vorerst ins Stocken.

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Selbstbewusster Auftritt der Chinesen

Die chinesischen Marken dürften den Markt gehörig aufmischen. Der gesamte Auftritt verdeutlicht bedingungslosen Erfolgswillen und die Leidenschaft für den Sport. Die Message lautet «extreme passion», und diese extreme Leidenschaft merkt man auf Schritt und Tritt.

Jacky Martens wird Teamchef von ZX Moto

Mit JM Racing des früheren Weltmeisters Jacky Martens hat ZX Moto ein erfahrenes Team gefunden. Der Belgier führte von 2014 bis 2019 das Husqvarna-Werksteam in der MX2-WM. 2019 wurde Thomas Kjer Olsen Vizeweltmeister. Ende 2019 startete Martens mit JM Racing erneut durch und gewann Honda als Partner. Nach der Saison 2025 endete die Zusammenarbeit mit Honda. Das Team wurde Fantic-Werksteam in der MXGP mit Brent van Doninck und Alberto Forato. Für das kommende Jahr wurden Oriol Oliver und Kevin Horgmo engagiert.

Die ZX Moto von Kevin Horgmo Foto: ZX Moto Die ZX Moto von Kevin Horgmo © ZX Moto

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Oriol Oliver und Kevin Horgmo sind Werksfahrer

Mit dem spanisch-norwegischen Fahrer-Duo geht JM Racing mit zwei Top-10-Piloten an den Start. «Ich bin super aufgeregt», erklärte Kevin Horgmo in Mailand. «Dieses Motorrad macht einen richtig guten Eindruck und ich kann es kaum erwarten, damit zu fahren.»

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