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Nico Hülkenberg über Chancen mit Audi: «Auf dem Papier ist das gut für uns»

Es will einfach nicht klappen mit WM-Punkten 2026 für Audi-Fahrer Nico Hülkenberg. Seine Statistik in Ungarn ist trübe. Aber es gibt einen starken Funken Hoffnung für den deutschen Formel-1-Routinier.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nico Hulkenberg im Audi
Nico Hulkenberg im Audi
Foto: Audi
Nico Hulkenberg im Audi
© Audi

Im Artikel erwähnt

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Stand der Dinge für Nico Hülkenberg (38) in der unterhaltsamen Formel-1-WM 2026: zehn GP-Wochenenden, null Punkte. Rein statistisch ist der Hungaroring für Hülki jetzt nicht die beste Strecke, um diese schwache Zwischenbilanz zu korrigieren.

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Während Nico bei seinem ersten Ungarn-Auftritt 2010 mit Williams einen feinen sechsten Platz einfuhr, gab es in seinen folgenden zehn WM-Läufen auf dem Hungaroring nur noch einmal Punkte – vor zehn Jahren (2016) auf (Sie haben’s erraten) Rang 10.

Aber es gibt einen starken Funken Hoffnung für Nico. Erstens hat Gabriel Bortoleto in den zwei vergangenen Läufen in Silverstone und Spa-Francorchamps zwei solide achte Ränge eingefahren, zudem gilt das Audi-Chassis als eines der besten im Feld, und der Hungaroring ist weniger eine Motoren- als vielmehr eine Chassis-Strecke.

Im Artikel erwähnt

Der 259-fache GP-Teilnehmer Hülkenberg sagt im Fahrerlager des Hungarorings: «Wir hoffen auf ein starkes Wochenende. Gemessen an England und Belgien ist dies eine Strecke, auf welcher es weniger auf rohe Motorleistung ankommt und eher auf ein solides Fahrwerk, und da sind wir gut aufgestellt. Auf dem Papier ist das gut für Audi, aber letztlich weisst du das vor den ersten Runden nie so genau.»

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Unwort des Jahres in der Formel 1: Energie-Management. «Das wird hier weniger ein Thema sein als zuletzt in Spa», weiss Nico. «Der Hungaroring ist nicht so extrem wie Monte Carlo, wo das gar kein Thema war, ein wenig musst du schon darauf achten, aber gewiss nicht so extrem wie in Belgien oder davor auch in Silverstone. Wir werden also mehr elektrische Energie haben zum Angreifen und Verteidigen.»

Was die eigene Saison angeht, so meint Hülkenberg: «Keine einfache Sache, ich war nicht vom Glück begünstigt, aber ein solider Speed ist da, das konnte Gabriel unter Beweis stellen. Wir mischen im Mittelfeld munter mit. Wir schlagen uns tapfer und haben derzeit ein gutes Duell mit den Racing Bulls. Mal sind sie schneller, mal sind es wir.»

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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44

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Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

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Oracle Red Bull Racing

6

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Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

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Gabriel Bortoleto

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Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

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