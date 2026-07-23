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Krack (Aston Martin): «Wir arbeiten daran, zwei Autos bereit zu haben»

Aston Martin bringt zwei komplett neue Autos nach Budapest. Noch laufen die Arbeiten, aber Freitag sollen fürs Training zwei neue Autos bereitstehen. Was der Plan B ist und was die Erwartungen sind.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Intensive Arbeiten in der Garage von Aston Martin
Intensive Arbeiten in der Garage von Aston Martin
Foto: XPB
Intensive Arbeiten in der Garage von Aston Martin
© XPB

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Ist dieses Wochenende wirklich der langersehnte Wendepunkt für Aston Martin? Das Team aus dem englischen Silverstone bringt nach zehn bitteren GP-Wochenenden mit vielen Problemen zwei komplett neue Chassis mit nach Budapest. Noch laufen die Arbeiten in der Garage auf Hochtouren. Das groß angekündigte Upgrade soll endlich die Wende bringen für das Team von Fernando Alonso und Lance Stroll.

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Die Chronologie des Scheiterns in der Saison 2026 ist bislang: Den Shakedown ließ das Team aus Silverstone aus, um weiter am Auto zu arbeiten. Bei den Wintertests in Bahrain verpassten sie ebenfalls viel Zeit auf der Strecke, weil die Verlässlichkeitsprobleme so groß waren. Dadurch gerieten sie immer weiter ins Hintertreffen. In den ersten beiden Rennen fielen im GP beide Autos aus. In Japan erreichte Fernando Alonso als 18. erstmals die Ziellinie. In Miami beendeten erstmals beide Aston-Martin-Boliden überhaupt gemeinsam ein Rennen. Kleiner Lichtblick: In Monaco rutschte Alonso auf Platz 10 hoch, holte so einen Punkt. Der war aber eher aufs Pech der anderen Teams zurückzuführen und nicht auf eine erfolgreiche Performance von Aston Martin.

Rundum neues Auto

Im Laufe der ersten Saisonhälfte hatte Aston Martin kaum Upgrades gebracht. Sparsam und geduldig arbeitete das Team im Hintergrund an einem rundum erneuerten Auto – und das kommt jetzt endlich in Budapest, also im letzten Rennen vor der Sommerpause.

Krack «ziemlich zuversichtlich»

Chief Trackside Officer Mike Krack verriet bei einer bestens besuchten Medienrunde im Fahrerlager von Budapest: Am Mittwoch sei die Garage noch leer gewesen, aber die Arbeiten schreiten voran. «Wir arbeiten daran, morgen zwei Autos bereit zu haben.» Also zum ersten freien Training am Freitagvormittag. Krack zeigte sich «ziemlich zuversichtlich», dass das klappen würde. Geplant ist es, beide Autos als neue Varianten rauszuschicken, also mit der gleichen Spezifikation. Für den Notfall seien aber auch die Ersatz-Chassis (in alter Ausführung) in Budapest vor Ort. Erst in der Vorwoche wurde in Spa gefahren – der Zeitplan in der Garage ist also eng.

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Das ist neu am Aston Martin

Was ist neu am neuen Aston Martin? Krack erklärt: Es handelt sich um ein «signifikantes Aero-Update». Der Fokus lag außerdem auf der Gewichtsreduktion. Motor und Getriebe sind wie gehabt.

Alles neu also bei Aston Martin in Budapest – ist das nun der Wendepunkt? Krack: «Die Qualität unserer Daten wird umso wichtiger sein, um die Simulationen zu verstehen. Aber wir erwarten nicht, dass wir alles auf der ersten Ausfahrt morgen zusammenbekommen.»

Kein «Alles oder Nichts»

Und was ist die Zielsetzung fürs Ungarn-Wochenende? Krack: «Wenn wir es schaffen, um etwas zu kämpfen, wenn wir wieder zurück im Spiel sind, das wieder Racing ist, dann ist es ein gutes Wochenende. Dazu müssen wir zurückkommen.» Krack betont aber: «Es ist kein Alles-oder-Nichts-Wochenende.»

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