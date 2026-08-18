Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Aus für Max Verstappen-Heimrennen Zandvoort: Wieso stirbt Traditions-GP?

Nach Ausgabe 2026 des Traditions-Grand Prix von Zandvoort fällt in den Dünen an der Nordsee der Vorhang. Wieso stirbt dieses Formel-1-Rennen, obschon die Tribünen jedes Jahr proppevoll sind?

Formel 1

Volle Hütte in Zandvoort
Volle Hütte in Zandvoort
Foto: Red Bull Content Pool
Volle Hütte in Zandvoort
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nach der Sommerpause nimmt die Formel 1 mit dem WM-Lauf der Niederlande wieder Fahrt auf. Zum vorderhand letzten Formel-1-Rennen auf der Traditionsrennstrecke Zandvoort wird im Sprintformat gefahren.

Werbung

Werbung

In den vergangenen Jahren haben die Formel-1-Fans eine Traditionsstrecke nach der anderen verloren: In Hockenheim und auf dem Nürburgring (Deutschland) oder in Magny-Cours oder Le Castellet (Frankreich) wird seit Jahren nicht mehr gefahren, Imola ist nur noch als Reservist ein Thema, Spa und Barcelona gehen in ein Rotationsprinzip über.

Zandvoort begeisterte die Besucher bei der Rückkehr nach 36 Jahren ab 2021 wiederholt mit erstklassiger Organisation, bester Stimmung und proppevollen Tribünen. Wieso also ist mit Ausgabe 2026 Schluss?

Im Artikel erwähnt

Die zwei Hauptgründe für das Aus: Die Niederländer konnten sich vor zwei Jahren mit dem Vorschlag eines Rotationssystems zwischen dem Rennen in Zandvoort und jenem von Spa-Francorchamps in Belgien nicht anfreunden. Und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Veranstaltungstickets machte es für die Organisatoren immer schwieriger, das Formel-1-Rennen kostendeckend durchzuführen.

Werbung

Werbung

Der WM-Lauf war nach einer Pause ab 1985 im Jahre 2021 zurückgekehrt und wurde schnell zu einem Vorbild in Sachen lockerer Party-Stimmung an einer Rennstrecke. Dank Max Verstappen fand der Grand Prix jedes Mal vor vollen Rängen statt.

TV-Programm

Formel-1-CEO Stefano Domenicali lobt: «Ich bin den Veranstaltern des niederländischen Grand Prix sehr dankbar für ihre vorbildliche Arbeit. Sie haben die Latte höhergelegt für alle europäischen Organisatoren, was Spektakel und Unterhaltungsprogramm angeht.»

«Wir haben versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden, dabei wurde auch erwogen, das Rennen nur noch alle zwei Jahre durchzuführen. Wir respektieren die Entscheidung des Promoters, mit der Ausgabe 2026 aufzuhören.»

Robert van Overdijk, Direktor des WM-Laufs: «Wir haben ohne jeden Zweifel eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Aber wir sind ein Rennen, das aus privater Hand finanziert wird, und wir mussten Risiken und Verantwortung sorgsam abwägen. Wir haben uns aus diesem Grund dazu entschlossen, 2026 aufzuhören.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

219

2

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

169

3

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

160

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

138

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

128

6

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

109

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

92

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

68

9

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

43

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

42

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM