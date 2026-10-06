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David Coulthard: Wieso er Kimi Antonelli mit Michael Schumacher vergleicht

David Coulthard (55) hat in Malaysia erlebt, wie WM-Leader Kimi Antonelli den zweiten Platz hinter Max Verstappen eingefahren hat. Der Schotte vergleicht Antonelli mit dem grossen Michael Schumacher.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

David Coulthard und Kimi Antonelli
David Coulthard und Kimi Antonelli
Foto: XPB
David Coulthard und Kimi Antonelli
© XPB

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Der 20-jährige Kimi Antonelli fährt ein Spitzenergebnis nach dem anderen nach Hause – so streben Ausnahmekönner dem WM-Titel entgegen!

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Der Mercedes-Pilot aus Bologna besitzt inzwischen 84 Punkte Vorsprung auf seinen WM-Verfolger George Russell (in Malaysia wegen Motorschadens ausgefallen), und die meisten Insider im Fahrerlager sind überzeugt, dass der junge Italiener eine Hand am WM-Pokal hat.

Antonelli hat dabei immer wieder das Glück des Tüchtigen, das ist auch David Coulthard aufgefallen. Der 246-fache GP-Teilnehmer (13 Siege, WM-Zweiter 2001 hinter Michael Schumacher) ist als Mitarbeiter von Channel 4 nach Kuala Lumpur geflogen und führte nach dem spannenden Grand Prix das erste Interview mit Verstappen, Antonelli und Hamilton.

Coulthard sagt in seiner Rennanalyse nach dem Bahrain-GP: «Im Laufe der Jahre haben wir immer wieder erlebt, dass gerade Champions in entscheidenden Momenten Glück haben.»

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«Zu meiner Zeit und als Gegner von Michael Schumacher war es oft so, dass Schumi in wichtigen Szenen der Glücklichere war. Kimi hat einen tollen Lauf, und selbst ein herber Rückschlag wie in Monza, als er von P19 losfahren musste, hindert ihn nicht an Spitzenergebnissen. In Italien hat er ja sogar gewonnen.»

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«Kimi hatte auch von China bis Monaco eine Siegesserie, so wie wir das von verschiedenen Champions gesehen haben. Und wenn wir uns diese Rennen im Detail betrachten, so war Kimi einige Male vom Glück begünstigt.»


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