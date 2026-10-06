Fernando Alonso-Sensation: Start bei Dakar-Rallye 2027 mit Aston Martin?

Spanische Zeitungen wie Marca oder Soy Motor berichten in dieser Woche als erste Publikationen: Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso werde sich 2027 erneut bei der Dakar-Rallye versuchen, die vom 1. bis 15. Januar kommenden Jahres in Saudi-Arabien stattfinden soll.

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Der heute 45-jährige Asturier war 2020 mit einem Toyota Hilux bei der Dakar angetreten, hatte als bestes Etappenergebnis einen zweiten Platz erreicht, musste zwischendurch aber viel reparieren und auch noch einen Überschlag hinnehmen. So blieb am Ende nur Rang 13.

Gemäss Berichten in Spanien nun will Alonso im Januar 2027 erneut antreten, mit einem umgebauten Dacia Sandriders-Fahrzeug (Siegerauto von Nasser Al-Attiyah 2026) und erneut mit Marc Coma als Co-Piloten an Fernandos Seite.

Angeblich soll Alonsos Wagen ab kommendem November bei Prodrive in England aufgebaut werden, die Dacia-Technik dabei mit einem Fahrzeugkleid, das an einen Aston Martin erinnert.

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