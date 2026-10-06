Mandalika: Der Zeitplan für den Großen Preis von Indonesien 2026

Der Mandalika International Street Circuit auf Lombok, der Nachbarinsel des Touristenmagnets Bali, kam 2022 neu in den MotoGP-Kalender. Nach 25 Jahren fand erstmals wieder ein Grand Prix der Motorrad-WM in Indonesien statt. Zuletzt sind die Zweirad-Asse 1996 und 1997 auf dem Sentul Circuit gefahren.

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Fertiggestellt wurde die 4,3 km lange Strecke von Mandalika 2021, im November desselben Jahres erlebte sie mit der Superbike-WM den ersten internationalen Event. Die MotoGP-Premiere im März 2022 gewann Miguel Oliveira im Regen. 2023 gewann Pecco Bagnaia (Ducati) den Grand Prix, 2024 war es Jorge Martin (damals noch auf Ducati), der im Hauptrennen am Sonntag den Sieg holte. 2025 erzielte der damalige Rookie Fermin Aldeguer (Ducati) seinen ersten MotoGP-Sieg. Und Marc Marquez, der in Indonesien noch nie gewinnen konnte, wurde letztes Jahr im Grand Prix von Marco Bezzecchi (Aprilia) ins Aus befördert.

Vor dem Rennwochenende in Indonesien sind Jorge Martin (Aprilia) und Marc Marquez in der Gesamtwertung um nur zwei Punkte getrennt. In der Konstrukteurswertung liegen die beiden italienischen Hersteller Ducati und Aprilia gleichauf. Die MotoGP-Fans erleben 2026 ein besonders spannendes Saisonfinale.

Beim Indonesien-GP werden die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP an den Start gehen. Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie am kommenden Wochenende wieder zeitig aufstehen – sechs Stunden Zeitverschiebung zu Mitteleuropa sind zu beachten. Die Rennen am Sonntag beginnen im Vergleich zum üblichen Zeitplan jedoch eine Stunde später als gewohnt. So ist das MotoGP-Hauptrennen um 15 Uhr Ortszeit angesetzt und damit – wie der Sprint am Samstag – um 9 Uhr MESZ.

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Zeitplan für den Großen Preis von Indonesien 2026 (MESZ):

Freitag, 9. Oktober:

3.00 – 3.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 3.50 – 4.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 4.45 – 5.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 7.15 – 7.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 8.05 – 8.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 9.00 – 10.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 10. Oktober:

2.40 – 3.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 3.25 – 3.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 4.10 – 4.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 4.50 – 5.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 5.15 – 5.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 6.45 – 7.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 7.10 – 7.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 7.40 – 7.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 8.05 – 8.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 9.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 11. Oktober:

4.40 – 4.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up 6.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden) 7.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden) 9.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)

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