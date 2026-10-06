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Jacques Villeneuve zu Verstappen und Antonelli: «Das ist der Unterschied»

Der Niederländer Max Verstappen hat beim Bahrain-GP in Malaysia seinen ersten Saisonsieg sichergestellt. Jacques Villeneuve (Weltmeister 1997) sagt, was Max von Kimi Antonelli unterscheidet.

Formel 1

Kimi Antonelli und Max Verstappen
Kimi Antonelli und Max Verstappen
Foto: XPB
Kimi Antonelli und Max Verstappen
© XPB

Im Artikel erwähnt

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72. GP-Triumph für Max Verstappen beim 2026er Bahrain-GP in Malaysia, und ein Triumph war es im wahrsten Sinne des Wortes: Der 29-jährige Niederländer liess seinen Gegnern auf dem Sepang International Circuit nicht den Hauch einer Chance und fuhr erstmals seit Abu Dhabi 2025 zum Sieg.

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Auch Jacques Villeneuve ist tief beeindruckt. Der 55-jährige Kanadier (Formel-1-Weltmeister 1997 mit Williams) hat sich die Action in Malaysia vor Ort angeschaut und vergleicht WM-Leader Kimi Antonelli mit Bahrain-GP-Sieger Verstappen.

Der elffache GP-Sieger Villeneuve stellt fest: «Der grosse Unterschied zwischen Max und Kimi ist – Verstappen macht ganz, ganz selten Fehler. Wenn er auf dem Weg zu einem Spitzenergebnis ist, dann fährt er unfassbar präzise.»

Im Artikel erwähnt

«Wir sehen da nicht nur Unterschiede von Verstappen zu seinem Teamgefährten Isack Hadjar, sondern auch zwischen Verstappen und Kimi Antonelli. Der Italiener hatte einen Patzer drin in der letzten Kurve, als er geradeaus rutschte und einen Poller abrasierte. Kimi hatte dabei noch Glück. Wäre er rechts am Poller vorbeigefahren, dann hätte er in die Boxengasse fahren müssen, auch wenn gar kein Reifenwechsel geplant war.»

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«Wären Verstappen und Antonelli in einem Kampf um den Titel, dann würde die Fehlerquote ins Gewicht fallen. Red Bull Racing hat Boden gutgemacht, leider kommt das für Max in dieser Saison zu spät.»

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«Antonelli kann die WM kontrollieren, weil er weiss – er ist schneller als George Russell. Und es sind nicht mehr so viele Rennen zu fahren. Kimi könnte jetzt drei Mal in Folge ausfallen und er wäre noch immer WM-Leader! Und wenn er sich weiter diese Fehler erlaubt, dann wird einer davon auch mal richtig wehtun.»

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