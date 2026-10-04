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Bahrain-GP: Nico Hülkenberg knapp an Punkt vorbei, Audi mit Abo auf Rang 11

Audi-Fahrer Nico Hülkenberg schrammt erneut an den Punkten vorbei: Elfter wie in Baku, Suzuka und Shanghai. Dazu noch drei 12. Ränge (Italien, Österreich, Kanada). Wieso hat es nicht geklappt?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg im Kampf mit Lewis Hamilton
Nico Hülkenberg im Kampf mit Lewis Hamilton
Foto: XPB
Nico Hülkenberg im Kampf mit Lewis Hamilton
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Audi geht beim turbulenten Grossen Preis von Bahrain in Malaysia leer aus: Strafe für Gabriel Bortoleto nach einer Kollision mit Williams-Fahrer Carlos Sainz, Nico Hülkenberg zwischendurch Achter, aber am Ende wieder mal auf Platz 11.

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Am kampfstarken Emmericher lag es nicht. Nico zeigte, von Startplatz 15 kommende, zahlreiche tolle Überholmanöver, einmal überfiel er Stroll und Ocon in der gleichen Kurve und machte auf einen Streich zwei Ränge gut. Ein Manöver, das man nicht alle Tage sieht.

Aber eben: Wieder nur Platz 11, den hatte Hülki in diesem Jahr schon in Aserbaidschan, Japan und China, Bortoleto beendete auf diesem Platz die Rennen in Monaco, Barcelona, Österreich, Ungarn und Italien. Audi also in 16 Grands Prix neun Mal Elfter!

Im Artikel erwähnt

Hülkenberg über seinen Bahrain-GP in Malaysia: «Das war ein intensives Rennen, es ist viel passiert. Es gab ein paar gute Dinge, aber leider auch einige nicht so gute. Am Ende waren wir vom Gesamtpaket her einfach nicht stark genug, um in die Top-Ten zu fahren. Vor allem die letzte Kurve hat uns sehr viele Probleme bereitet und auf den Geraden war es ebenfalls mühsam. Deshalb sind wir am Ende knapp an den Punkten vorbeigeschrammt. Zum Glück geht es nächste Woche direkt weiter.»

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Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher, als Formel-1-Experte für unsere Kollegen von der deutschen Sky in Sepang, lobt: «Nico ist ein gutes Wochenende gefahren. Gewiss, da war der kleine Fehler in der Quali, aber im Rennen war Hülkenberg wirklich stark.»

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«Auch bei ihm gab es dieses Motorproblem, das ja zu Beginn des Grand Prix viele Fahrer verblüfft hat. Und Audi ist halt vom Motor noch nicht dort, wo sie gerne sein wollen. Von dem her hat Nico zum Schluss des Rennens mit stumpfen Waffen gekämpft. Ich weiss nicht, was er heute hätte besser machen sollen.»

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