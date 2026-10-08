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Ferrari-Ass Charles Leclerc: «Manche Fahrer wollen nichts davon wissen»

Charles Leclerc weiss, dass in Singapur ein hartes Rennwochenende ansteht. Dass dieses im Sprint-Format ausgetragen wird, erschwert die Aufgabe. Und nicht nur das stellt die GP-Stars auf die Probe.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Charles Leclerc will in Singapur nicht auf seine Kühlweste verzichten
Charles Leclerc will in Singapur nicht auf seine Kühlweste verzichten
Foto: Moy / XPB Images
Charles Leclerc will in Singapur nicht auf seine Kühlweste verzichten
© Moy / XPB Images

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Singapur ist ein ganz besonderer WM-Termin, darin sind sich Fans und Fahrer einig. Denn das Strassenrennen im Stadtstaat findet vor einer besonderen Kulisse statt, und es wird bei Nacht gefahren, was den Zeitplan auf den Kopf stellt. Und diesmal findet das Wochenende in Singapur im Sprint-Format statt.

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Eine der vielen Herausforderungen ist auch die Hitze, die im Zusammenspiel mit der hohen Luftfeuchtigkeit die Fahrer bis an die Belastungsgrenze fordert. Die Rennleitung hat bereits Sprint und GP als Hitzerennen deklariert. Das heisst, die Fahrer dürfen Kühlwesten tragen. Wer darauf verzichtet, muss den Gewichtsunterschied mit Ballast ausgleichen.

Charles Leclerc verrät: Kühlweste funktioniert 15 bis 20 Runden optimal

Für Charles Leclerc steht fest: Er wird die Kühlweste von Ferrari tragen. Auch wenn diese noch nicht ausgeklügelt genug ist, um über die volle Renndistanz wie gewünscht zu funktionieren. Der Monegasse erklärte im Fahrerlager von Singapur: «Natürlich würde ich zu einer noch besseren Weste nicht nein sagen. Aber sie funktioniert jetzt für 15 bis 20 Runden ziemlich gut. Danach wird es ziemlich warm im Cockpit, als würde man keine Kühlweste tragen.»

Im Artikel erwähnt

«Aber so komme ich wenigstens in den ersten 15 bis 20 Runden dazu, davon zu profitieren, und schon dafür bin ich dankbar. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass jeder Fahrer in der Startaufstellung fit genug ist, um ein ganzes Rennen ohne Leistungsverlust durchzustehen. Natürlich büsst du bei diesem hohen Feuchtigkeitsverlust an Leistung ein – gegen Ende des Rennens wird es dann sicher streng. Deshalb denke ich, dass alle Fahrer das bestmöglich nutzen wollen. Aber klar, einige Fahrer wollen nichts davon hören. DAs ist dann ihre Wahl, letztlich geht es um die Präferenz eines jeden Einzelnen.»

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