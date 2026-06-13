Crash von Charles Leclerc/Ferrari: «Wie's mir geht? Ich schäme mich total!»

GP-Sieger Ralf Schumacher wunderte sich nach dem Unfall von Charles Leclerc, im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Barcelona-Catalunya: «Ich weiss nicht so recht, was da passiert ist, das sah dermassen merkwürdig aus. Gut, Charles geriet links auf den schmutzigen Teil der Bahn, aber dennoch ¬– die Art und Weise, wie er dann abflog, das war schon schräg.»

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Also kurz nachgefragt bei jenem Mann, der erste Reihe Mitte sass, als der Ferrari bei Kurve 4 in der Pistenbegrenzung landete: Charles Leclerc. Der 28-jährige Monegasse ist zum Glück beim harten Aufprall unverletzt geblieben, aber die Ferrari-Mechaniker haben nun viel Arbeit.

Der achtfache GP-Sieger Leclerc sagt: «Wie es mit geht? Ich schäme mich in Grund und Boden! Ich stelle mich hier hin, um zu reden, aber ich bin voller Scham darüber, wie die vergangenen Wochenenden so schwierig waren für mich.»

«Ich kenne die Gründe dafür, wir sind hier mit Veränderungen hergekommen, die meine Situation verbessern sollten. Und in den freien Trainings konnte ich viel Vertrauen ins Auto aufbauen.»

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«Ich finde keine Worte, ich schäme mich nur, ehrlich. Das Potenzial für die Pole war da, das Gefühl war da. Ich habe dann aber versucht, in Kurve 4 etwas anders zu machen, das war ein bisschen mein Schwachpunkt im Qualifying in Q2, wir waren in allen Kurven stärker, ausser in der verflixten Kurve 4.»

«Daher habe ich etwas versucht, aber es gibt keine Ausreden. Es tut mir sehr leid für die Fans. Für das Rennen bin ich trotzdem optimistisch, dass ich zurückkommen kann. Der Sieg wäre das Mindeste, was ich tun könnte, um mich bei allen zu entschuldigen, aber vielleicht nicht einmal das. Selbst wenn ich wie ein Gott fahren würde, wäre es nicht gut genug. Ich schäme mich so.»

Ferrari ist zuversichtlich, dass der Wagen von Leclerc für den Grand Prix repariert werden kann. Der Monegasse wird den Barcelona-GP von Startplatz 10 aufnehmen müssen, so weit hinten war er zuletzt in Katar 2025 und Baku 2025, noch weiter hinten war er in Imola 2025, als Elfter.»