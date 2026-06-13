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Lewis Hamilton (Ferrari/2.): «Ich bin baff, ich hatte so viele Probleme!»

Ferrari-Star Lewis Hamilton hat im spannenden Abschlusstraining zum Barcelona-GP Startplatz 2 hinter erobert. Der Brite sagt: «Damit hätte ich nicht gerechnet, denn ich hatte jede Menge Probleme.»

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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Lewis Hamilton wird den Grossen Preis von Barcelona-Catalunya aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen, aber sein früherer Mercedes-Teamkollege steht dem Ferrari-Piloten dieses Mal vor der katalanischen Sonne: Nur 64 Tausendstel fehlten dem siebenfache Champion, um seine 105. Formel-1-Pole an Land zu ziehen, es wäre seine siebte in Barcelona gewesen und seine erste seit Ungarn 2023!

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Der 41-jährige Hamilton zeigt sich nach der Quali einigermassen ungläubig: «Es ist grossartig, hier Zweitschnellster zu sein, denn ganz ehrlich – damit hätte ich nie gerechnet. Ich hatte zuvor so viele Probleme!»

«Ich konnte hier das erste Training nicht fahren, weil unser Nachwuchsmann Beganovic einstieg. Normalerweise ist das kein grosses Ding, aber dieses Mal spielte das bei der Arbeit mit dem Wagen eine Rolle.»

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«Im zweiten Training lag ich um eine Sekunde hinten und wusste – jetzt habe ich viel Arbeit vor mir. Ich fühlte mich nicht richtig wohl im Wagen, und die Reifen halten hier nur für eine Runde. Also hast du nur zwei Schüsse pro Training.»

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«Auch wenn du es auf gebrauchten Reifen nochmals versuchst, so ist die Fahrzeugbalance futsch, und es fehlen dir Referenzpunkte. Ich also rein ins dritte Training, und wieder fehlten mir vier oder fünf Zehntel. Ich dachte – wo nur soll ich diese Zeit finden?»

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«Zwischen dem dritten Training und der Quali habe ich das Fahrerlager verlassen und habe mich in mein Motorhome verzogen, u mich zu sammeln. Ich kam zurück und war schnellster in Q1! Da wusste ich, dass es ab nun besser laufen wird. Q2 war ein wenig kniffliger, mit Verkehr. Und dann waren die Mercedes erneut verflixt schnell. Aber ich konnte mich einmischen und spüre – das wird morgen vielleicht ein gutes Rennen!»

«In der Quali hat sich der Wagen wirklich toll angefühlt. Ich hoffe, wir können morgen noch etwas mehr aus dem Wagen holen …»

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