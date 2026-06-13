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Max Verstappen (5.): «Sonst wäre vielleicht der 3. Platz möglich gewesen»

Max Verstappen musste sich im Barcelona-Qualifying mit dem 5. Platz begnügen. Der Red Bull Racing-Star erklärte nach der Zeitenjagd, was ihn überraschte und was ihn davon abhielt, Platz 3 zu erobern.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen vermutet: «Jeder wird im Rennen Mühe haben»
Max Verstappen vermutet: «Jeder wird im Rennen Mühe haben»
Foto: Patching / XPB Images
Max Verstappen vermutet: «Jeder wird im Rennen Mühe haben»
© Patching / XPB Images

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Max Verstappen überraschte sich im Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya selbst, wie er nach der Zeitenjagd gestand. Der schnelle Niederländer schaffte am Ende die drittschnellste Runde und blieb nur zwei Hundertstel langsamer als Lando Norris, der den vierten Platz belegte. Auf den drittplatzierten WM-Leader Kimi Antonelli fehlten ihm 22 Tausendstel.

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Hätte der Red Bull Racing-Star nicht mehr erreichen können? «Wir hatten wirklich viel Mühe mit dem Auto und im Qualifying lief es etwas besser, aber ich bin dennoch etwas überrascht, wie klein der Rückstand auf die Spitzenzeit von George Russell ausgefallen ist. Dieser betrug am Ende etwas mehr als drei Zehntel, nachdem wir das ganze vorherige Wochenende sechs oder sieben Zehntel langsamer gewesen waren», sagte er.

Reifenabbau im Fokus

«Ja, unser Auto ist einfach ein bisschen empfindlich, aber ich denke, insgesamt können wir mit unserem Tempo durchaus zufrieden sein», erklärte Verstappen weiter. «Auf meiner letzten Runde kam ich im letzten Sektor aus unerfindlichen Gründen etwas zu stark ins Rutschen. Ich wollte mehr Zeit finden, aber ich liess in der zehnten und elften Kurve etwas Zeit liegen, deshalb habe ich es dann in der letzten Kehre etwas ruhiger angehen lassen. Sonst wäre vielleicht der dritte Platz möglich gewesen», seufzte er.

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Im gleichen Atemzug stellte der 71-fache GP-Sieger aber auch klar: «Ich glaube nicht, dass dies einen grossen Unterschied machen würde, was das Rennergebnis angeht, denn es wird sich alles um den Reifenabbau, die Boxenstopps und die Strategie. Wir werden sehen, wie es laufen wird, ehrlich gesagt haben sich alle Reifen schlecht angefühlt, ich schätze, dass jeder Mühe haben wird. Die Frage wird lauten, wer am meisten Mühe bekundet.»

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