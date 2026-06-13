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Tom Koch (KTM) gewinnt Samstagsrennen nach Rennabbruch

Das Samstagsrennen zur 4. Etappe der ADAC MX Masters in Tensfeld fand unter schwierigen, regnerischen Bedingungen statt. Max Nagl (Triumph) stürzte in Führung liegend. Das Rennen wurde abgebrochen.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Tom Koch wurde Samstags-Sieger in Tensfeld
Tom Koch wurde Samstags-Sieger in Tensfeld
Foto: ADAC
Tom Koch wurde Samstags-Sieger in Tensfeld
© ADAC

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Im Artikel erwähnt

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Samstagsrennen zur 4. Etappe der ADAC MX Masters im Sandkasten von Tensfeld (Schleswig Holstein). Die Bedingungen waren den ganzen Tag über wegen des anhaltenden Regens schwierig und unberechenbar.

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Titelverteidiger startete von Pole

Titelverteidiger Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position ins erste Rennen.

Ergebnis Qualifying Tensfeld

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 1:40.628

  2. Max Nagl (D), Triumph, +0.667

  3. Jere Haavisto (FIN), KTM, +1.023

  4. Maximilian Spies (D), KTM, +1.128

  5. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, +1.139

  6. Noah Ludwig (D), KTM, +1.178

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Im Artikel erwähnt

Holeshot Tom Koch

Sarholz KTM-Pilot Tom Koch qualifizierte sich mit 2,6 Sekunden Rückstand zur Spitze nur auf Platz 13, zog aber den Holeshot knapp vor seinem Teamkollegen Noah Ludwig, der aber zunächst die Führung auf der durchweichten und glatten Strecke übernahm.

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Max Nagl ging Führung

Max Nagl (Triumph) setzte sich in der dritten Runde mit viel Schwung auf den Außenlinien gegen Noah Ludwig durch und übernahm die Führung. In seinem Schlepptau befand sich Roan van de Moosdijk, der ebenfalls an Noah vorbeiging. Danach entbrannte ein Duell der beiden Meisterschaftsführenden.

Max Nagl blieb nach seinem Sturz am Boden
Max Nagl blieb nach seinem Sturz am Boden
Foto: ADAC
Max Nagl blieb nach seinem Sturz am Boden
© ADAC

Drama für Max Nagl und Rennabbruch

In Runde 8 stürzte Max Nagl. Er konnte sich neben die Strecke in Sicherheit bringen, aber aus eigener Kraft nicht aufstehen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, aber es war offenbar auch der überrundete Leon Rehberg beteiligt, der in der Rechtskurve ebenfalls zu Boden ging. Auch Roan van de Moosdijk stürzte, doch er konnte mit demoliertem Bike das Rennen fortsetzen. Ohne vorderen Kotflügel wurde er aber zur leichten Beute von Tom Koch. Max Nagl musste am Streckenrand medizinisch versorgt werden und nachdem er nach zwei Runden noch immer nicht von der Strecke gebracht werden konnte, wurde das Rennen aus Sicherheitsgründen mit roter Flagge abgebrochen. Tom Koch, der das Rennen zu diesem Zeitpunkt angeführt hatte, wurde als Sieger gewertet. Über die Verletzungen und den Zustand von Max Nagl liegen zur Zeit noch keine Informationen vor. Hoffen wir also, dass ihm nicht zu viel passiert ist. Mit dem Ausfall von Max Nagl und Roan van de Moosdijk auf Platz 2 übernahm der Niederländer die Meisterschaftsführung.

Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen
Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen
Foto: ADAC
Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen
© ADAC

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ADAC MX Masters Tensfeld, Ergebnis Samstag

  1. Tom Koch (D), KTM, 17:25.928

  2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +4.481

  3. Noah Ludwig (D), KTM, +4.923

  4. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, +7.828

  5. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +22.291

  6. Maximilian Spies (D), KTM, +24.764

  7. Nico Greutmann (CH), Honda, +27.226

  8. Nico Koch (D), KTM, +35.816

  9. Max Thunecke (D), Suzuki, +39.026

  10. Cato Nickel (D), Honda, +41.646

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Pos

Fahrer

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Start Nr

01

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

02

Max Nagl

Max Nagl

Dörr Motorsport Triumph Racing

Max Nagl

Max Nagl

12

03

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

142

04

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

Becker Racing

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

7

05

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

261

06

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

300

07

Kevin Brumann

Kevin Brumann

MX Handel Husqvarna Racing

Kevin Brumann

Kevin Brumann

87

08

Placeholder - Racer

Nico Greutmann

MX Academy Honda Racing by Meuwissen Motor

Placeholder - Racer

Nico Greutmann

36

09

Placeholder - Racer

Emil Weckman

SHR Motorsports by Hartje

Placeholder - Racer

Emil Weckman

125

10

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Peter König

KTM GST Berlin Racing

Placeholder - Racer

Peter König

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