Tom Koch (KTM) gewinnt Samstagsrennen nach Rennabbruch

Samstagsrennen zur 4. Etappe der ADAC MX Masters im Sandkasten von Tensfeld (Schleswig Holstein). Die Bedingungen waren den ganzen Tag über wegen des anhaltenden Regens schwierig und unberechenbar.

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Titelverteidiger startete von Pole

Titelverteidiger Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position ins erste Rennen.

Ergebnis Qualifying Tensfeld

Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 1:40.628 Max Nagl (D), Triumph, +0.667 Jere Haavisto (FIN), KTM, +1.023 Maximilian Spies (D), KTM, +1.128 Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, +1.139 Noah Ludwig (D), KTM, +1.178

Holeshot Tom Koch

Sarholz KTM-Pilot Tom Koch qualifizierte sich mit 2,6 Sekunden Rückstand zur Spitze nur auf Platz 13, zog aber den Holeshot knapp vor seinem Teamkollegen Noah Ludwig, der aber zunächst die Führung auf der durchweichten und glatten Strecke übernahm.

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Max Nagl ging Führung

Max Nagl (Triumph) setzte sich in der dritten Runde mit viel Schwung auf den Außenlinien gegen Noah Ludwig durch und übernahm die Führung. In seinem Schlepptau befand sich Roan van de Moosdijk, der ebenfalls an Noah vorbeiging. Danach entbrannte ein Duell der beiden Meisterschaftsführenden.

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Max Nagl blieb nach seinem Sturz am Boden Foto: ADAC Max Nagl blieb nach seinem Sturz am Boden © ADAC

Drama für Max Nagl und Rennabbruch

In Runde 8 stürzte Max Nagl. Er konnte sich neben die Strecke in Sicherheit bringen, aber aus eigener Kraft nicht aufstehen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, aber es war offenbar auch der überrundete Leon Rehberg beteiligt, der in der Rechtskurve ebenfalls zu Boden ging. Auch Roan van de Moosdijk stürzte, doch er konnte mit demoliertem Bike das Rennen fortsetzen. Ohne vorderen Kotflügel wurde er aber zur leichten Beute von Tom Koch. Max Nagl musste am Streckenrand medizinisch versorgt werden und nachdem er nach zwei Runden noch immer nicht von der Strecke gebracht werden konnte, wurde das Rennen aus Sicherheitsgründen mit roter Flagge abgebrochen. Tom Koch, der das Rennen zu diesem Zeitpunkt angeführt hatte, wurde als Sieger gewertet. Über die Verletzungen und den Zustand von Max Nagl liegen zur Zeit noch keine Informationen vor. Hoffen wir also, dass ihm nicht zu viel passiert ist. Mit dem Ausfall von Max Nagl und Roan van de Moosdijk auf Platz 2 übernahm der Niederländer die Meisterschaftsführung.

Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen Foto: ADAC Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen © ADAC

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ADAC MX Masters Tensfeld, Ergebnis Samstag