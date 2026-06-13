Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Axel Bassani (4.): Was er zum Duell mit Bimota-Teamkollege Alex Lowes sagt

Axel Bassani beendete Lauf 1 des Superbike-Meetings in Misano auf Rang 4. Der Italiener war mit seiner Performance vor den heimischen Fans zufrieden. Zudem kam er vor Teamkollege Alex Lowes ins Ziel.

Stephan Moosbrugger

Von

Superbike WM

Axel Bassani und Alex Lowes duellierten sich um Rang 4
Axel Bassani und Alex Lowes duellierten sich um Rang 4
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani und Alex Lowes duellierten sich um Rang 4
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nach dem Trainingsfreitag gab Axel Bassani seine Einschätzung ab, was an diesem Wochenende in Misano mit der Bimota möglich sein wird. «Wir haben das Potenzial für einen Platz zwischen 4 und 7», meinte der Italiener am Freitag. Zumindest am Samstag hat sich seine Prognose bewahrheitet. Im Qualifying fuhr Bassani die siebtschnellste Zeit. Von dieser Position erwischte er in Lauf 1 einen guten Start, in der ersten Runde reihte er sich hinter Bimota-Teamkollege Alex Lowes auf Platz 6 ein.

Werbung

Werbung

Nachdem Lorenzo Baldassarri in Runde 5 stürzte, lag Bassani bereits auf Rang 5. Danach kämpften die beiden Bimota-Piloten um den vierten Platz. Zur Halbzeit des Rennens hatte sich das Duell zugunsten von Bassani entschieden.

Bassani fuhr dann als bester Nicht-Ducati-Pilot über die Ziellinie. Auf Sieger Nicolo Bulega hatte er über 17 Sekunden Rückstand. Der Vorsprung auf Alex Lowes betrug gut drei Sekunden.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es war ein sehr langes Rennen. Misano ist immer anstrengend für den Körper und auch mental herausfordernd. Am Ende haben wir einen sehr guten Job gemacht», meinte der Italiener. «In der ersten Runde war es schwer, meinen Rhythmus zu finden, um einige Fahrer zu überholen. Danach hatte ich ein kleines Duell mit Alex – wie immer, haben wir das mit viel Respekt geführt. Heute haben wir beide einen guten Job erledigt. Ich bin glücklich und stolz auf das, was wir zusammen mit dem Team machen.»

Werbung

Werbung

Ist es für den Italiener vor seinen heimischen Fans noch wichtiger, vor seinem Teamkollegen zu sein? «Nein. Ich versuche einfach immer ruhig und fokussiert zu sein. Ich wusste, dass meine Pace heute ziemlich gut und etwas besser war als die von Alex. Ich war in jeder Runde ein oder zwei Zehntel schneller als er», erklärte der 26-Jährige. «Aber natürlich ist es sehr speziell hier, weil es mein Heimrennen ist. Es ist aber wichtig, in jedem Saisonrennen das gleiche Level zu haben.»

TV-Programm

Am Samstag wurde in Misano verkündet, dass Bassani und Alex Lowes auch 2027 für Bimota fahren werden. Gab ihm die Tatsache, dass seine nahe Zukunft geregelt ist, die nötige Ruhe? «Ich bin schon das gesamte Jahr ziemlich entspannt, was diesen Punkt anbelangt», winkte Bassani ab. «Letztes Jahr war ich etwas nervöser, aber in diesem Jahr versuche ich einfach, fokussiert zu sein und für das Team den bestmöglichen Job zu machen. Am Ende bin ich ein Profi und es ist mein Job, jeden Tag professionell zu sein.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Superpole

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

04

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

05

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

07

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien