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Live-Ticker Barcelona-Quali: Mercedes? McLaren? Ferrari? Verstappen lauert

Der Eindruck aus den freien Trainings zum Grand Prix von Barcelona-Catalunya: McLaren macht Druck auf WM-Leader Mercedes, Ferrari lauert, Max Verstappen hofft auf ein Wunder.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Die Formel 1 gastiert am Circuit de Barcelona-Catalunya
Die Formel 1 gastiert am Circuit de Barcelona-Catalunya
Foto: XPB
Die Formel 1 gastiert am Circuit de Barcelona-Catalunya
© XPB

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Spannende Ausgangslage zum Abschlusstraining des Barcelona-GP auf der katalanischen Traditionsstrecke: Mercedes ist nicht dominant, McLaren ist den WM-Führenden auf den Fersen, Ferrari kann mehr, und Max Verstappen hofft, dass seiner Red Bull Racing-Mannschaft in Sachen Abstimmung ein kleines Wunder gelingt.

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Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker vom Circuit de Barcelona-Catalunya, wie sich die Quali-Action entwickelt. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.

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01

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

3

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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3

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

6

+0,441

06

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

3

+0,513

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

3

+0,662

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

3

+0,727

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

3

+0,800

10

Isack Hadjar

Isack Hadjar

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Isack Hadjar

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