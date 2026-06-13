Live-Ticker Barcelona-Quali: Mercedes? McLaren? Ferrari? Verstappen lauert
Der Eindruck aus den freien Trainings zum Grand Prix von Barcelona-Catalunya: McLaren macht Druck auf WM-Leader Mercedes, Ferrari lauert, Max Verstappen hofft auf ein Wunder.
Spannende Ausgangslage zum Abschlusstraining des Barcelona-GP auf der katalanischen Traditionsstrecke: Mercedes ist nicht dominant, McLaren ist den WM-Führenden auf den Fersen, Ferrari kann mehr, und Max Verstappen hofft, dass seiner Red Bull Racing-Mannschaft in Sachen Abstimmung ein kleines Wunder gelingt.
Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker vom Circuit de Barcelona-Catalunya, wie sich die Quali-Action entwickelt. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.
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