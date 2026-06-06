Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ex-F1-Pilot Danner über Charles Leclerc: «Er ist hier eine Hausnummer»

Hat Charles Leclerc (Ferrari) Chancen auf den Sieg im Formel-1-GP von Monaco? Ex-Pilot Christian Danner analyisert bei SPEEDWEEK.com, warum Leclerc Monaco liegt – und es ist nicht der Heimvorteil.

Formel 1

Unterwegs auf heimischem Boden: Charles Leclerc in Monaco
Unterwegs auf heimischem Boden: Charles Leclerc in Monaco
Foto: XPB
Unterwegs auf heimischem Boden: Charles Leclerc in Monaco
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Könnte an diesem Wochenende in Monaco die bisherige Dominanz von Mercedes gebrochen werden? Bislang fahren die Silberpfeile die Formel 1 in Grund und Boden. Die einzige Ausnahme war der Sprint in Miami, wo McLaren einen Doppelsieg holte. Alle Grand-Prix-Siege gingen bislang an Mercedes. Könnte sich das in Monaco nun ändern?

Werbung

Werbung

Der Ferrari machte in den ersten beiden Trainings einen sehr guten Eindruck. In beiden Sessions lagen die zwei roten Renner vorn. Die Konkurrenz rechnet Ferrari auf dem Stadtkurs in Monaco gute Chancen aus. McLaren-Pilot Lando Norris handelte Charles Leclerc als Favorit für dessen Heim-GP.

Danner: Leclerc ist «wahnsinnig motiviert»

Der frühere Formel-1-Pilot und heutige TV-Experte Christian Danner sagte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Charles ist hier wahnsinnig motiviert und er kann das sehr gut. Er findet hier einen sehr guten Rhythmus. Viele sagen, das liegt an Monaco und daran, dass er von hier ist.» Leclerc ist im Fürstentum geboren und aufgewachsen. Danner: «Aber das ist alles Quatsch! Das ist eine Stadtkursthematik, die er einfach besonders gut meistert. Und das hat man in den ersten Runden auch wieder gesehen. Er ist hier eine Hausnummer. Und deswegen sehe ich ihn als Kandidat für Pole und demnach natürlich auch für den Sieg.» In Monaco ist Überholen äußerst schwierig, das Qualifying also umso wichtiger.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ferrari-Warnung von Danner

Die Ergebnisse der ersten beiden Trainingssessions untermauerten die Annahme, dass Ferrari in Monaco konkurrenzfähig ist, auch wenn im FP2 der Wahl-Monegasse Lewis Hamilton die Nase vorm gebürtigen Monegassen Charles Leclerc hatte. Danner warnt aber: «Der Ferrari tendiert immer dazu, am Anfang ein bisschen besser auszuschauen, als er eigentlich ist.»

Werbung

Werbung

Danner schaute am Medientag (Donnerstag) und Trainings-Freitag im Fahrerlager von Monaco vorbei. Am Samstag und Sonntag wird der ehemalige Formel-1-Pilot (36 GP-Starts) dann vom RTL-Studio in Köln aus zu hören sein: Der deutsche Privatsender zeigt am Wochenende in Zusammenarbeit mit dem Bezahlsender Sky das Rennen. Die Vorberichterstattung wird von beiden Sendern gemeinsam gestaltet, die Crews von RTL und Sky treten zusammen auf. Das Rennen wird dann getrennt kommentiert – bei RTL von Heiko Wasser und Christian Danner.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

36

1:13,026

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

36

+0,111

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

35

+0,168

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

35

+0,379

05

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

35

+0,503

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

24

+1,061

07

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

31

+1,062

08

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

34

+1,068

09

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

35

+1,333

10

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

37

+1,430

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM