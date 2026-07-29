David Coulthard zur Blauflaggen-Blamage: «Sind wir hier im Kindergarten?»

Skurrile Szenen beim Traditions-GP von Ungarn auf dem Hungaroring: Die auf Signaltafeln eingeblendeten blauen Flaggen funktionierten nicht immer, daher waren die fleissigen Streckenposten gefragt, diese Flaggen zu zeigen, und einige Piloten vergassen dabei wohl, was blau bedeutet – Achtung, schnellerer Mann naht! Überholen lassen!

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Paradebeispiele für das folgende Durcheinander: Sainz schnitt Piastri den Weg ab, Kollision. Und Bortoleto tat so, als gäbe es WM-Leader Antonelli hinter ihm nicht.

Aber nicht nur die Streckenposten waren in dieser Situation gefragt. Nun war gute Kommunikation zwischen den Kommandoposten in der Box und den Piloten noch wichtiger als sonst. Und da haben einige Ingenieure versagt.

David Coulthard traute seinen Augen nicht, was er da zu sehen bekam. Der 55-jährige Schotte (246 Grands Prix, 13 Siege, WM-Zweiter 2001) kritisiert im Podcast Up to Speed: «Sind wir hier im Kindergarten oder beim ersten Schultag? Denn die Fahrer haben sich teilweise so verhalten. Einige redeten sich nach dem Rennen heraus, die elektronische Anzeige habe nicht funktioniert. Da kann ich nur sagen – ja und?»

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«Ein Rennfahrer und auch ein Renningenieur muss doch beim Thema räumliche Wahrnehmung top-fit sein. Die müssen doch wissen, was auf der Strecke vor sich geht! Und wer sich zu sehr auf Schirme und Daten verlässt, der kann ja zur Abwechslung mal auf die Strecke gucken.»

«Nein, sorry, das alles lasse ich nicht gelten. Zugegeben, in einer Quali kann es da schon mal hektisch werden, und nach einem Boxenstopp ist es auch nicht leicht abzusehen, wie sich ein Fahrer einreiht. Aber beim normalen Rennverlauf müssen die Ingenieure in der Lage sein, die Abstände richtig einzuschätzen und ihre Piloten entsprechend warnen. Ausfall der elektronischen Flaggen hin oder her, das war einfach ungenügend.»