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Sainz-Patzer kostet Piastri Ungarn-GP, Ralf Schumacher versteht’s nicht

Grand Prix von Ungarn: Sainz war so in sein Duell mit Alonso vertieft, dass er den herannahenden Piastri übersah – Kollision. Danach gab’s eine ganz milde Strafe. Ralf Schumacher versteht’s nicht.

Formel 1

Piastri (unten) verfolgt Alonso (links) und Sainz (rechts), gleich kracht's
Piastri (unten) verfolgt Alonso (links) und Sainz (rechts), gleich kracht's
Foto: XPB
Piastri (unten) verfolgt Alonso (links) und Sainz (rechts), gleich kracht's
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Es war eine der heissesten Szenen im turbulenten Formel-1-WM-Lauf von Ungarn: In Runde 38 war Williams-Fahrer Carlos Sainz so vertieft in sein Duell mit Fernando Alonso, dass er nicht auf den heranschiessenden Oscar Piastri achtete.

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Ergebnis: Kollision, Piastri verlor die Führung an Norris, später schied der bedauernswerte Australier sogar wegen Getriebeschadens aus.

Sainz redete sich darauf hinaus, dass er Piastri im toten Winkel seines Autos hatte, und sprach davon, dass die blauen Signale an Bord seines Autos nicht funktioniert hätten. Im Übrigen fand der Spanier das alles halb so wild. «So was passiert halt mal in einem Rennen.»

Im Artikel erwähnt

Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands zeigten verblüffende Milde: Eine Fünfsekunden-Strafe, aber was spielt das schon für eine Rolle, wenn Sainz unter Ferner liefen herumgondelt und am Ende P18 belegt?

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Ralf Schumacher ist baff. Der 50-jährige Deutsche hat den Ungarn-GP vor Ort für unsere Kollegen von Sky verfolgt. Er versteht bei der fraglichen Szene gleich zwei Aspekte nicht.

«Also wenn Sainz da hinten mit Alonso rangelt, dann geht es dabei um die goldene Ananas. Keiner hatte eine Chance auf WM-Punkte. Dann naht der Leader des Rennens. Nicht nur, dass die zwei Spanier nicht sofort Platz machen, Sainz fährt Piastri auch noch ins Auto. Das geht überhaupt nicht.»

Der sechsfache GP-Sieger Schumacher findet: Solche Aktionen unter Kavaliersdelike abzuhaken und nicht streng zu ahnden, das gibt ein schlechtes Beispiel.

«Die Strafe für Sainz ist viel zu milde. Das hätte Minimum zehn Sekunden geben sollen, besser noch eine Strafversetzung fürs folgende Rennwochenende.»

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