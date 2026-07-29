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WEC-Hypercar: Peugeot testet 2027er Version des 9X8

Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet war Peugeot mit dem überarbeiteten 9X8 für die Saison 2027 der Sportwagen-WM (FIA WEC) unterwegs. Optisch läutet man dabei das nächste Kapitel ein.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Blick auf die 2027er Version des Peugeot 9X8
Blick auf die 2027er Version des Peugeot 9X8
Foto: Peugeot
Blick auf die 2027er Version des Peugeot 9X8
© Peugeot

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In der Hypercar-Klasse der FIA WEC sind aktuell acht Hersteller aktiv. 2027 kommen auch noch McLaren und Ford hinzu. Um für die neue Saison gerüstet zu sein, stehen bei einigen Herstellern aktuell Entwicklungsprogramme auf der Agenda. So hat Ferrari diese Woche mit einer überarbeiteten Version des 499P in Monza getestet. Auch Peugeot war mit einer Neuauflage des 9X8 unterwegs – und zwar in Le Castellet.

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Die Franzosen haben dazu sogar ein Bild veröffentlicht, auf dem die Vorderseite des 2027er 9X8 von der Seite aus zu sehen ist. Dabei wird ersichtlich, dass der Wagen wohl eine komplett andere Aerodynamik-Philosophie aufweist, als der aktuell im Rennbetrieb befindliche 9X8. Das neue Auto ist weiterhin nach LMH-Regeln gebaut, erinnert optisch aber eher an einen LMDh.

«Der intensive Wettbewerb auf Weltmeisterschaftsniveau bestärkt uns in unserer Entschlossenheit, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist klar: den 9X8 dauerhaft unter den Spitzenreitern zu etablieren», so Emmanuel Esnault (Team Principal Team Peugeot TotalEnergies). «Mit Blick auf das Jahr 2027 vollzieht das Team den nächsten Entwicklungsschritt und setzt dabei auf einen überarbeiteten Ansatz in den Bereichen Leistung, Effizienz und Design. Diese Arbeit ist ein entscheidender Meilenstein bei der Vorbereitung des nächsten Kapitels in der Geschichte des Peugeot 9X8 und der Fortführung des Erbes von Peugeot im Langstreckensport.»

Peugeot stieg in der Saison 2022 in die FIA WEC ein. Der 9X8 hatte zunächst ein recht unübliches Design und verzichtete beispielsweise auf einen Heckflügel. Die großen sportlichen Erfolge blieben aber aus - und so debütierte 2024 eine überarbeitete Version, die dann zwar über einen Heckflügel verfügte, aber immer noch sehr an die Ursprungsversion erinnerte. Nun wird für 2027 dann ein noch größerer Schritt vollzogen.

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