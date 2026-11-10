Paul Bloy ist in Stuttgart dem Club der SX-Spitzenfahrer beigetreten

Wenngleich sogar deutlich mehr als die Plätze 10 und 7 drin gewesen wären, überzeugte beim 42. ADAC Supercross Stuttgart aus deutscher Sicht der Braunschweiger Nico Koch in der SX1. In der SX2 schaffte Noah Ludwig, wie im Vorjahr, am Freitagabend als Dritter sogar einen Podestplatz. Kaum nach stand dem Ascherslebener in der 250er-Klasse Paul Bloy. Der 23-jährige Biberacher gewann am Freitag seine Trainingsgruppe. Im Halbfinalrennen A am Abend gab es sogar einen deutschen Dreifachsieg durch Paul Bloy vor Noah Ludwig und dem Aufsteiger Oskar Romberg aus Hilbeck. Drei Deutsche im Finale sieht man nicht allzu oft. In diesem führte Paul Bloy sogar eine Zeit lang, wurde dann aber von den Franzosen Jules Pietre und Mickael Lamarque sowie Noah Ludwig vom Podest ferngehalten.

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Am Samstag marschierte «Pablo» Bloy erneut unaufhaltsam in den entscheidenden Wertungslauf und lieferte mit Platz 5 eine weitere souveräne Fahrt ab. Ebenso scheint der lange Blondschopf nun in der Prinzenwertung von Stuttgart respektive der Tabelle des ADAC SX Cup auf der fünften Position auf. Damit überaus zufrieden schätzte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com anschließend ein: «Das war für mich mit den Plätzen 4 und 5 ein sehr erfolgreiches Wochenende. Damit bin ich mega happy.»

Überzeugend war vor allem die Art und Weise, wie die drei besten Deutschen Koch, Ludwig und Bloy in die Finale einzogen. Offenkundig war, dass sie zu den Top-Fahrern gehörten, sodass man nie das Gefühl hatte, dass sie nicht in die Finale kommen könnten oder auf etwas Rennglück angewiesen sein könnten. Das sah auch Paul Bloy aus der Rennfahrerperspektive im Wesentlichen so. Trotzdem schränkte er ein: «Beim Supercross ist es immer schwer, in die Finale zu kommen, weil alles so eng beieinander ist. Aber dieses Wochenende hat es auch bei mir immer sehr gut geklappt, dass ich relativ locker ins Finale fahren konnte. Da war nie was Knappes dabei.»

Als Erklärung für die weitere Verbesserung nannte er: «Ich versuche immer, mich zu steigern und besser zu werden. Diesmal habe ich mir allerdings keinen Druck gemacht, dass ich es unbedingt schaffen muss, in die Finale zu kommen. Ich bin einfach mit Spaß an die Sache rangegangen und glaube, dass das für mich der Schlüssel zum Erfolg war. Und ja, es ging mir ziemlich leicht von der Hand.»

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Nun muss auch er die Form von Stuttgart konservieren, denn bis Dortmund Mitte Januar steht bei ihm nichts weiter in Sachen Supercross an. Auch der Amerika-Trip vom letzten Jahr zu ein paar AMA-Supercross steht in diesem Winter nicht auf dem Programm. Wenngleich er damals keinen Finaleinzug schaffte, ist er mit sich im reinen, weil er dennoch seine persönlichen Ziele erreicht hatte. «Das war genau so gekommen, wie ich es mir erhofft hatte und was meine Ziele waren, weil beim Supercross in Amerika das Niveau um einiges höher als in Deutschland ist. Mein Ziel war, jeweils ins Abendprogramm zu kommen, und das habe ich jedes Mal geschafft. Klar habe ich dann auch gekämpft, ins Finale zu kommen, aber das war nie mein direktes Ziel. Von daher habe ich alles, was ich schaffen wollte, geschafft. Für mich war es sehr erfolgreich.»

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Gleichwohl gibt er zu, dass er gern wieder in den USA fahren würde und dann die nächste Steigerung Finalteilnahme ein logisches Ziel wäre. «Geplant ist in dieser Hinsicht aber aktuell nichts. Das steht noch in den Sternen.» Sein letztjähriges Team in den Staaten (CDF Racing) hat wohl das Konzept der Unterstützung deutscher Nachwuchsfahrer vorerst verworfen und setzt in der neuen Saison auf erfahrenere Piloten.

Ebenso weiß Paul Bloy derzeit auch noch nicht, was er im nächsten Jahr in Deutschland «outdoor» treiben wird. Eine komplette Serie wird es wohl, Stand heute, wieder nicht. Einzelne Rennen, die ihm in den Kram passen, wird er aber schon bestreiten. Absolut unstrittig ist hingegen, dass er auch im nächsten Winter Supercross in Deutschland fahren wird, aber dazu müssen erst noch ein paar Schneeflocken fallen und wieder wegtauen.