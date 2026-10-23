Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

F1-Ass Max Verstappen spricht Klartext: Deutliche Message an Online-Trolle

Nach dem GT3-Gastspiel von Max Verstappen bei der GT World Challenge Europe kam es zu Online-Anfeindungen gegen seinen Teamkollegen. Darauf reagiert der Red Bull Racing-Star mit klaren Worten.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen sprach in Austin Klartext
Max Verstappen sprach in Austin Klartext
Foto: Rew / XPB Images
Max Verstappen sprach in Austin Klartext
© Rew / XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Eine Durchfahrtsstrafe, die Chris Lulham beim Saisonfinale der GT World Challenge Europe kassierte, sorgte dafür, dass Max Verstappen bei seinem GT3-Gastspiel am vergangenen Wochenende kein leichtes Spiel hatte. Der Formel-1-Star, der sich den Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 3 mit Lulham und Ben Barnicoat teilte, zeigte von Position 24 eine starke Aufholjagd, die auf Platz 9 endete.

Werbung

Werbung

Nach dem Rennen kam es zu Online-Anfeindungen gegen Lulham, und Verstappen reagierte gleich mit einer entsprechenden Nachricht in den sozialen Medien, in der er betonte: «Jeder kann seine eigene Meinung dazu haben, was auf der Rennstrecke passiert ist, aber diese persönlichen Angriffe sind nicht in Ordnung. Chris hat einen wirklich starken Stint hingelegt, und Fehler können nun einmal passieren. Für diese Art von Angriffen ist in unserem Sport – oder sonst wo – kein Platz.»

Im Fahrerlager von Austin doppelte der 73-fache GP-Sieger nach: «Das fängt schon bei den Social-Media-Unternehmen selbst an. Dort kann man beliebig viele Troll-Accounts erstellen, ohne dass echte Namen oder Adressen damit verknüpft sind. Die Leute können online sagen, was sie wollen.»

Max Verstappen: «Die sollen sich alle verpissen»

«Mir persönlich ist es egal, ob es gegen mich gerichtet ist, ich meine, die können sich alle verpissen. Aber wenn es um einen meiner Fahrer geht, der jung ist und an diese Art von Druck und Aufmerksamkeit nicht gewöhnt ist, und wenn sie dann anfangen, solche Dinge zu schreiben, dann ist das ziemlich extrem. Deshalb hielt ich es für nötig, diese Stellungnahme zu veröffentlichen», fuhr der Red Bull Racing-Star nüchtern fort.

Werbung

Werbung

«Ich habe natürlich mit ihm darüber gesprochen und ich habe auch versucht, dafür zu sorgen, dass er nicht allzu viel davon liest. Ich kenne auch seinen Charakter und schätze ihn als ziemlich gelassen ein. Aber es ist trotzdem nicht gut, und definitiv auch unverdient, denn er ist einfach ein toller Kerl. Er lernt dazu – wir alle tun das. Wir alle machen Fehler. Das ist für mich auch kein Problem. Er hat das ganze Wochenende über so grossartige Arbeit geleistet, und dann kam diese winzige Fehleinschätzung. Natürlich, ja, das hat uns eine Strafe eingebracht, aber es gibt keinen Grund, ihm mit Hass zu begegnen. Ich denke, deshalb war es einfach sehr wichtig, diese Stellungnahme abzugeben», fügte Verstappen an.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien