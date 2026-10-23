Team-Order bei McLaren? Dürfen Norris & Piastri noch gegeneinander kämpfen?

Dass die beiden McLaren-Piloten im Singapur-Sprint aneinander gerieten, war auch nach dem Wochenende im Stadtstaat ein grosses Thema in der Papaya-Truppe. Denn der Crash erfolgte nach einem missglückten Angriff von Norris auf seinen Teamkollegen, der vor ihm auf Position 4 unterwegs gewesen war.

Werbung

Werbung

Das überambitionierte Manöver kostete dem Rennstall aus Woking acht wertvolle Punkte, die McLaren im engen Kampf um den dritten WM-Rang in der Team-Tabelle gegen Red Bull Racing gut hätte gebrauchen können. Stattdessen musste man mit einem Punkt Vorlieb nehmen, den Norris als Achter ins Ziel rettete. Piastri schaffte es nicht über die Ziellinie und wurde auf Position 14 als Letzter gewertet.

Keine Stallorder bei McLaren

Entsprechend viel wurde intern über das unliebsame Treffen in der letzten Sprint-Runde gesprochen und Norris verriet in Austin, welche Konsequenzen der Crash nach sich zog. Er erklärte: «Ich habe jede Menge Standpauken bekommen, und es wurden jede Menge Worte dazu gesagt. Aber wir dürfen trotzdem weiter gegeneinander kämpfen. Aber natürlich darf sich nicht wiederholen, was am vergangenen Wochenende oder was hier letztes Jahr passiert ist.»

Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr gerieten die beiden Stallgefährten im Sprint bereits in der ersten Kurve aneinander. «Also, nein, wir dürfen zwar weiterhin gegeneinander fahren, aber natürlich darf es keine Kollisionen geben, das muss auf jeden Fall vermieden werden», bekräftigte der Weltmeister.

Werbung

Werbung