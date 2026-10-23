CF Moto vor Einstieg in die Superbike-WM: «Die Japaner müssen aufwachen»

SPEEDWEEK.com traf sich beim SBK-Finale in Jerez mit Jorge «Aspar» Martinez, der für die sportlichen Belange der chinesischen Marke CF Moto zuständig ist. Lesen Sie im ersten von drei Teilen des großen Exklusiv-Interviews, weshalb der Spanier der Überzeugung ist, dass Chinamarken in Zukunft eine tragende Rolle spielen und den Japanern den Rang ablaufen werden.

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Aspar, was hast du in Jerez bei der Superbike-Weltmeisterschaft gemacht? Ich war mit meinen Freunden von CF Moto dort. Wir arbeiten, beobachten und sprechen mit Fahrern und Teams und sammeln Informationen für die Zukunft, was meiner Meinung nach wichtig ist. CF Moto möchte eines Tages sowohl in der Superbike- als auch in der MotoGP-Klasse vertreten sein.

Dazu fällt mir das Sprichwort ein: «Wer zu viel will, erreicht nichts.» Wenn du mir sagen würdest, dass sie bis zum nächsten Jahr alles schaffen wollen, würde ich dir zustimmen, dass das nicht machbar ist. Aber bereits beim vergangenen Grand Prix von Frankreich in Le Mans traf sich der Eigentümer von CF Moto mit Carmelo und Carlos Ezpeleta und teilte ihnen mit, dass CF Moto nicht nur auf der Durchreise ist, sondern dass wir beabsichtigen, viele Jahre dabei zu bleiben und sowohl in der Superbike als auch in der MotoGP anzutreten. Aber das braucht Zeit, und daran arbeiten wir.

Jorge «Aspar» Martinez Foto: gold & goose Jorge «Aspar» Martinez © gold & goose

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Laufen alle sportlichen Pläne von CF Moto über Aspar? Was den sportlichen Bereich angeht, ist das Management von Fahrern und Teams mein Spezialgebiet, auf das ich mich am meisten konzentriere. Die Rennsportabteilung gehört zu CF Moto und befindet sich in Italien, in Rimini. Dort gibt es ein Team aus sehr kompetenten Leuten. Es geht darum, das Projekt auszubauen, auch wenn es sich noch im Aufbau befindet.

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Befinden sich also der technische und der operative Bereich in Italien? Und du kümmerst dich um die sportlichen Belange? Wir sind für den Rennstreckenbereich, das Team und die Fahrer zuständig. Die Technik hingegen sollte meiner Meinung nach in Italien angesiedelt sein. Derzeit ist das der ideale Ort, um in der MotoGP zu arbeiten: Aprilia, Ducati, Yamaha und Honda sind dort; KTM ist in Österreich. Deshalb halte ich es für richtig, dass die Rennabteilung in Italien angesiedelt ist.

Dank deiner Strukturen spielt CF Moto in der MotoGP-Weltmeisterschaft eine sehr wichtige Rolle, und dennoch sagst du mir, dass sie mit ihren eigenen Motorrädern in die Superbike-WM einsteigen wollen. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, ich halte das für logisch. Sie bauen das Projekt auf und beginnen, ihre Zukunft zu gestalten. Wie du sagst, war und ist die Präsenz in der Moto3 und Moto2, ich würde sagen, unübertrefflich. Andererseits möchte ich dich daran erinnern, dass sie Kalex gekauft haben. Sie entwickeln sich in eine Richtung, die mir richtig erscheint. Wie ihr gesehen habt, haben sie die V4 RR vorgestellt. Es ist ein wunderschönes Motorrad, und ich habe es zudem getestet und kann sagen, dass der Prototyp unglaublich gut läuft. Ich glaube, auf der EICMA wird ein viel ausgereifteres Modell vorgestellt, das nächstes Jahr auf den Markt kommen soll; geplant sind zwei verschiedene Versionen. Aber CF Moto ist noch viel mehr: Sie haben eine spektakuläre Produktpalette, die von Elektro- und Benzin-Rollern bis hin zu Trial-Motorrädern reicht.

CF Moto will als erster chinesischer Hersteller in die Superbike-WM Foto: cfmoto CF Moto will als erster chinesischer Hersteller in die Superbike-WM © cfmoto

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Wenn du Japaner wärst, würdest du dir Sorgen um das Wachstum der chinesischen Marken machen? Auf jeden Fall. Einer der großen Unterschiede bei CF Moto ist die Schnelligkeit, mit der das Unternehmen handelt. Ich kenne die Japaner auch sehr gut: Ich habe mit Yamaha zusammengearbeitet, und sie sind unglaublich gut, aber sehr akribisch und langsam. Die Welt hat sich stark verändert, und sie müssen aufwachen. Heute geht alles sofort: Heute geht es darum, für morgen bereit zu sein – oder es hätte sogar schon gestern so sein müssen. Ich glaube, China ist in dieser Hinsicht aufgewacht, und das ist gut, denn der Wettbewerb zwingt die anderen zum Handeln.

Im SBK-Paddock sorgt die chinesische Präsenz bereits für Aufsehen. Und das ist eine hervorragende Nachricht. Ich sage dir noch mehr: Ich glaube, dass wir in nur drei Jahren mehrere chinesische Marken in der Superbike-WM sehen werden. In der MotoGP ist das eine ganz andere Liga, wegen der Investitionen und vor allem wegen der Technologie und der Menschen, die nötig sind, um ein solches Projekt voranzutreiben. Die Superbike ist schwierig, aber sowohl finanziell als auch technisch leichter zugänglich. In der MotoGP gibt es nur sehr wenige Leute, die in der Lage sind, ein Projekt auf diesem Niveau zu entwickeln.

Müssten sie auf fähige Leute zurückgreifen, fähige Ingenieure einstellen? Genau. Wenn man schnell vorankommen will, muss man die Besten einstellen. Wenn es nicht so eilig ist, kann der Prozess darin bestehen, ein Projekt aufzubauen und dabei aus Fehlern zu lernen; aber das dauert länger.

Vielleicht ist es teurer, langsam vorzugehen, als jemanden einzustellen, der den Weg bereits kennt? Zweifellos. Das ist der einfachste und schnellste Weg: Know-how einzukaufen. Es kostet anfangs mehr, aber man macht weniger Fehler und kommt schneller voran. Das Problem ist, dass es nur sehr wenige Leute mit dieser Erfahrung gibt und die Verfügbarkeit auch nicht besonders groß ist.

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