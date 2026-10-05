Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Fernando Alonso (Aston Martin-Honda): Wirbel wegen Lewis Hamilton (Ferrari)

Der spanische GP-Haudegen Fernando Alonso hat beim Bahrain-GP in Malaysia sein bestes Saisonergebnis erzielt – Platz 8. Danach erhob der 45-jährige Spanier gravierende Vorwürfe, wegen Lewis Hamilton.

Formel 1

Fernando Alonso vor Lewis Hamilton
Fernando Alonso vor Lewis Hamilton
Foto: XPB
Fernando Alonso vor Lewis Hamilton
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Endlich ein Erfolgserlebnis für Fernando Alonso und Aston Martin-Honda: Der unverwüstliche Spanier hat im Grossen Preis von Bahrain einen feinen achten Platz erkämpft, die dritte Punktefahrt 2026 nach Monaco (Zehnter) und Zandvoort (Neunter).

Werbung

Werbung

Doch glücklich war der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 nach dem turbulenten WM-Lauf auf dem Sepang International Circuit von Malaysia nicht. Die Art und Weise, wie der Autosport-Weltverband den chaotischen ersten Rennteil handhabte, blieb dem Asturier quer im Halse stecken – als zahlreiche Autos herumstotterten oder stehengeblieben.

Als der Ferrari von Lewis Hamilton strandete und das halbe Feld den Briten fast überrundete, brach die Rennleitung das Durcheinandern mit der roten Flagge ab.

Im Artikel erwähnt

Der 441-fache GP-Teilnehmer erhob nach dem Rennen schwere Vorwürfe: «Sie müssen uns eine Erklärung geben, denn in diesem Jahr sind wir während eines Rennens oft so ausgefallen, und trotzdem gab es nie eine Unterbrechung des Grand Prix wegen unseres Ausfalls.»

Werbung

Werbung

«Hamilton stand am Streckenrand, und sie mussten wohl das Rennen unterbrechen, damit er seine Position wieder einnehmen konnte. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber ich nehme an, dass die FIA es uns in Singapur erklären wird. So oder so steckt in dieser Rennwagen-Generation zu viel Technologie, und die Zuschauer können das nicht wertschätzen.»

TV-Programm

Zu seiner eigenen Fahrt auf P8 sagt der 32-fache GP-Sieger: «In solchen Rennen gibt es immer Safety Car-Phasen. Wenn die Strecke in diesem Zustand ist, haben oft einige Fahrer Trockenreifen und andere Intermediates, aber es gibt immer einen Zwischenfall, sodass sich das Feld wieder zusammenschiebt. Ich bin auf Slicks losgefahren, die falsche Wahl, aber ich wusste, dass ich versuchen musste, in der gleichen Runde wie der Führende zu bleiben und auf ein Safety-Car zu warten, und genau so kam es.»

Trotz seiner eindrucksvollen Fahrt meint Alonso: «Ich hatte mir von unserem Auto in Bezug auf die Leistungsfähigkeit sogar ein bisschen mehr erwartet. Wir lagen gut im Rennen, aber es gab viel Übersteuern.»

«Beim Boxenstopp haben wir aus diesem Grund den Frontflügel ein wenig nachjustiert, aber es war dennoch ein hartes Stück Arbeit. Ich muss mir das Rennen noch in Ruhe ansehen, aber in den letzten Runden hatten Norris und Hulkenberg offenbar Schwierigkeiten. Ich schätze, dass sie ihre Batterie entladen hatten und ein paar Runden gebraucht haben, um sie wieder aufzuladen. Ich hingegen hatte sie auf Maximum und habe das zum Schluss des Grand Prix auf den Geraden voll ausgenutzt.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

55

1:47:14,808

1:38,220

25

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

55

+2,307

1:38,589

18

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

55

+4,919

1:38,610

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

55

+7,258

1:39,336

12

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

55

+8,571

1:39,792

10

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

55

+9,454

1:39,485

8

07

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

55

+12,753

1:40,254

6

08

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

55

+13,372

1:40,353

4

09

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

55

+13,993

1:39,970

2

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

55

+15,928

1:40,315

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  • Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  4. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  5. Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM