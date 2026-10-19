Fernando Alonso: Diese Sorgen quälen den zweifachen Formel-1-Champion

Für Fernando Alonso gestaltete sich der Grand Prix in Singapur zum Spießrutenlauf. Denn die Honda-Antriebseinheit in seinem Aston Martin-Renner funktionierte nicht wie gewünscht. Der zweifache Weltmeister nahm das Rennen von der Boxengasse in Angriff und kam mit einer Runde Rückstand auf den Sieger Max Verstappen auf Platz 16 ins Ziel.

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Danach sprach der 45-Jährige Klartext: «Irgendetwas hat an diesem Wochenende an der Antriebseinheit nicht funktioniert, wie es sollte. Wir müssen verstehen, warum das so ist, denn es stehen offensichtlich einige anspruchsvolle Rennen bevor. Mexiko wird das nächste Rennen sein, bei dem wir viele langsame Kurven haben. Vielleicht gilt das auch für Las Vegas.»

Fernando Alonso: Energiemanagement sorgt für Frust

«Wir müssen die Probleme in den Griff bekommen. Es gibt ein paar Dinge, die uns viel Rundenzeit kosten, und das haben wir an diesem Wochenende auf die harte Tour erfahren», klagte der 32-fache GP-Sieger, der auf die Frage, ob dies auch an der Streckencharakteristik des Marina Bay Street Circuit liegen könne, keine klare Antwort fand: «Ich weiss nicht, das müssen wir uns anschauen.»

«In Sepang hatten wir keine Probleme, und auch in Baku nicht, obwohl dort die ersten beiden Sektoren sehr gewunden und langsam sind. Es scheint also schon Streckenspezifisch zu sein, aber ich habe da keine klare Antwort», ergänzte Alonso, der seine Sorgen am Steuer folgendermassen beschrieb: «Ich hatte im Rennen viele Probleme, das hatte weniger mit dem Turbo zu tun, sondern vielmehr mit dem Energie-Management. Ich glaube, das Auto wusste nicht, wo ich mich auf der Runde befinde. Auf den Geraden hatte ich keine Power, dafür an Stellen, an denen ich sie nicht brauchte, das war etwas frustrierend. Und am Tag vor dem Rennen war der Turbo hin, deshalb musste dieser ausgetauscht werden.»

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