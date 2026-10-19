Paco Sanchez: Wenn man nur Party machen will, interessiert mich das nicht

Im zweiten Teil des Interviews von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino erklärt Paco Sanchez, Manager von Joan Mir und Raul Fernandez, nach welchen Kriterien er die Fahrer auswählt, mit denen er zusammenarbeiten will. Was es braucht, um Weltmeister zu werden.

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Paco. Gehst du auf Fahrer zu, mit denen zu zusammenarbeiten willst, oder gehen sie auf sich zu? «Sie suchen immer mich auf. Ich klopfe niemals an die Tür eines Fahrers. Sie rufen immer mich an – entweder sie selbst, ihre Eltern, ein Freund oder ein Verwandter. Jemand ruft mich an und sagt: «Hey, schau mal, ich habe diesen Fahrer und wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten.» Ich bewerte dann den Fahrer. Mein Ziel ist es immer, aus meiner Sicht zu verstehen, ob er das Zeug dazu hat, um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Wenn ich nicht glaube, dass er das Zeug dazu hat, ziehe ich es vor, nicht mit ihm zusammenzuarbeiten.

Geld ist für mich nicht der Antrieb. Es gibt sehr viele Fahrer, die mir ein festes Gehalt angeboten haben, damit ich mit ihnen zusammenarbeite. In meinem Fall ist das Einzige, was mich motiviert, zu gewinnen. Und tatsächlich waren wir mit 90 Prozent der Fahrer, mit denen ich im Laufe meiner gesamten Karriere zusammengearbeitet habe, entweder Weltmeister oder Vize-Weltmeister. Ich konnte mehr als 24 Weltmeistertitel in verschiedenen Disziplinen des Motorsports feiern und sechs oder sieben Vize-WM-Titel. Letztendlich befanden wir uns rund 30-mal im Kampf um die Weltmeisterschaft – in verschiedenen Disziplinen des Motorsports. Das ist es, was mich motiviert. Das ist es, was mich dazu bringt, weiterhin mit Begeisterung zu arbeiten, weiterhin gerne zu reisen – trotz der ganzen Opfer.»

Welche Eigenschaften analysierst du, bevor du zustimmst, einen Fahrer zu vertreten? «Ich schaue mir das Umfeld des Fahrers an, analysiere es, betrachte seine bisherige Karriere und schaue, was er geleistet hat. Ich schaue mir sein Potenzial an und analysiere etwas, das für mich sehr wichtig ist: seine Einstellung. Warum die Einstellung? Weil ich keine Lust habe, mit einem Fahrer zu arbeiten, der schon zu selbstsicher ist, der wenig Lust zum Arbeiten mitbringt und glaubt, alles allein auf sein angeborenes Talent stützen zu können. Ich glaube, dass ein Fahrer oder jeder Champion drei entscheidende Dinge vereinen muss: Das eine ist angeborenes Talent – das hat man von Geburt an, das kann man sich nicht aneignen. Das zweite ist die Arbeit: Er muss bereit sein, zu arbeiten und Opfer zu bringen. Und drittens ist da die Einstellung. Die Einstellung, dass er Weltmeister werden will und dies über alles andere stellt. Wenn die Prioritäten bei den Frauen, den Partys, Ibiza, den Autos und so weiter liegen, interessiert mich das nicht. Denn selbst wenn er das Talent und die Arbeitsbereitschaft hat, wird er nicht gewinnen. Niemals. Oder er wird einen Titel gewinnen und danach in den Hintergrund geraten. Wenn man also diese drei Aspekte vereint, hat man es in der Regel mit jemandem zu tun, der um den Weltmeistertitel kämpfen wird. Ob man ihn am Ende gewinnt oder nicht, ist manchmal eine Frage von Details, von Glück. Ich habe viele Vize-Meisterschaften erreicht, die sich für mich wie ein Titel angefühlt haben. Und dann gibt es Meisterschaften, die wir gewonnen haben und bei denen man sagt: Da hatten wir mehr Glück oder es hat einfach so gepasst. Es haben sich bestimmte Umstände ergeben.»

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Gab es Fahrer, bei denen du dich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über deren Zukunft dazu entschieden hast, die Zusammenarbeit zu beenden? «Ich habe niemals das Handtuch geworfen. Aber natürlich haben wir uns in der Vergangenheit auch von sehr vielen Fahrern getrennt. Nach acht oder neun Jahren haben wir uns zum Beispiel von Pol Espargaro getrennt. Bei seinem Bruder Aleix ging es schon viel früher auseinander. Auch bei Maverick Vinales haben wir nach vier oder fünf Jahren beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Und mit Toni Elias hatten wir eine Diskussion über seine Zukunft. Er war der Meinung, er müsse einen bestimmten Weg einschlagen, ich sah das anders. Letztendlich ist er seinen Weg gegangen und ich habe meinen eigenen Weg mit anderen Fahrern eingeschlagen. Aber das Handtuch werfen? Nein. Niemals.»