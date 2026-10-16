Wo findet das Formel-1-WM-Finale statt? Klares Statement von Formel-2-CEO

In weniger als zwei Monaten wird die Formel-1-WM 2026 Geschichte sein, doch die Frage, wo das Finale der diesjährigen Saison stattfindet, ist noch nicht geklärt. Grund dafür ist die Situation im Nahen Osten, die den ursprünglichen WM-Plan bereits auf den Kopf gestellt hat.

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Im April legte der GP-Zirkus eine unfreiwillige Pause ein, weil die GP von Bahrain und Saudi-Arabien wegen des Iran-Kriegs nicht stattfinden konnten. Das Rennen von Bahrain wurde im Oktober auf dem Sepang-Rundkurs in Malaysia ausgetragen, der GP von Saudi-Arabien wurde nicht nachgeholt.

Gemäss WM-Programm soll die Königsklasse bald wieder nach Arabien zurückkehren, um die letzten beiden Rennwochenenden der Saison in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) auszutragen. Die Verantwortlichen des Sports wollen in diesem Monat bekanntgeben, ob die Saison wie geplant enden wird, oder ob der Plan B – ein Rennen in Imola am 6. Dezember – umgesetzt wird.

Die Vorbereitungen für die Grands Prix laufen, doch die unberechenbare Situation im Nahen Osten lassen viele an einer Austragung der Rennen zweifeln. Die Unsicherheit betrifft auch die Formel 2 und Bruno Michel, seines Zeichens CEO der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse, ist im Gegensatz zu vielen Fahrerlager-Dauergästen zuversichtlich, dass die Rennen in Katar und Abu Dhabi stattfinden werden.

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Formel-1-Finale in Arabien: Verantwortliche bleiben zuversichtlich

Der Franzose erklärte unlängst: «Derzeit ist es glasklar, dass Katar und Abu Dhabi teil des Kalenders sind und wir die Meisterschaft dort beenden werden. Wir folgen in dieser Angelegenheit dem Beispiel der Formel 1. Diese ist sich der Situation bewusst und weiss, was getan werden muss, um die beiden Rennen unter besten Bedingungen stattfinden zu lassen, und das wird auch passieren. Wir alle freuen uns also darauf, eine fantastische Saison zu beenden, in der drei Fahrer um den Titel kämpfen. Und wir freuen uns auf die beiden Rennen in Katar und Abu Dhabi.»

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