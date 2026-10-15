WM-Kalender 2027: Águeda bestätigt, neuer GP in Mérida, Schweiz noch offen

FIM und Infront Moto Racing haben zwei weitere Details zum Kalender der Motocross-WM 2027 bekanntgegeben. Der Grand Prix Portugal wird am 22. und 23. Mai erneut auf der traditionsreichen Strecke Águeda ausgetragen. Am 18. April gastiert die WM außerdem in Mérida, wo der neu benannte «MXGP Extremadura» stattfindet.

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Águeda bleibt im WM-Kalender

Águeda war 1985 erstmals Schauplatz eines Grand Prix. Damals gewann Dave Strijbos das Rennen der 125-ccm-Klasse. 2027 wird auf der rund 75 Kilometer südlich von Porto gelegenen Hartbodenstrecke bereits der 28. WM-Lauf ausgetragen.

Spanien erhält zwei Grands Prix

Der zweite spanische WM-Lauf der Saison wird am 18. April in Mérida ausgetragen und trägt künftig den Namen «MXGP Extremadura». Spanien ist damit zweimal im Kalender vertreten.

Die Saison 2027 beginnt bereits am 28. Februar mit dem MXGP Andalusien in Almonte.

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Schweiz-Grand-Prix noch offen

Noch nicht bestätigt wurde der Austragungsort des schweizerischen Grand Prix, der am 3. Oktober als Saisonfinale ausgetragen werden soll.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen

Provisorischer Kalender der Motocross-WM 2027 (Stand: 15.10.2026)

28.02.2027 – Andalusien in Almonte (Spanien), WMX 14.03.2027 – Argentinien in Bariloche 28.03.2027 – Italien in Montevarchi, WMX 04.04.2027 – Sardinien in Riola Sardo (Italien) 18.04.2027 – Extremadura in Mérida (Spanien) 25.04.2027 – Trentino in Pietramurata (Italien) 02.05.2027 – China in Shanghai 23.05.2027 – Portugal in Águeda 30.05.2027 - Frankreich in Saint-Jean-d’Angély 13.06.2027 - Lettland in Kegums 20.06.2027 - Deutschland in Teutschenthal, WMX 27.06.2027 - Großbritannien in Foxhills 25.07.2027 - Tschechien in Loket 01.08.2027 - Flandern in Lommel (Belgien) 15.08.2027 - Schweden in Uddevalla 22.08.2027 - der Niederlande in Arnheim, WMX 05.09.2027 - der Türkei in Afyonkarahisar, WMX 12.09.2027 - Ziyang in Ziyang (China) 19.09.2027 - MXGPAustralien in Darwin, WMX 03.10.2027 - der Schweiz, tba

Weitere FIM-Termine 2027