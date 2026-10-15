WM-Kalender 2027: Águeda bestätigt, neuer GP in Mérida, Schweiz noch offen
Der WM-Kalender 2027 nimmt weiter Form an: Águeda behält den Portugal-GP, während Mérida erstmals den "MXGP Extremadura" ausrichtet. Spanien erhält damit zwei WM-Läufe.
FIM und Infront Moto Racing haben zwei weitere Details zum Kalender der Motocross-WM 2027 bekanntgegeben. Der Grand Prix Portugal wird am 22. und 23. Mai erneut auf der traditionsreichen Strecke Águeda ausgetragen. Am 18. April gastiert die WM außerdem in Mérida, wo der neu benannte «MXGP Extremadura» stattfindet.
Águeda bleibt im WM-Kalender
Águeda war 1985 erstmals Schauplatz eines Grand Prix. Damals gewann Dave Strijbos das Rennen der 125-ccm-Klasse. 2027 wird auf der rund 75 Kilometer südlich von Porto gelegenen Hartbodenstrecke bereits der 28. WM-Lauf ausgetragen.
Spanien erhält zwei Grands Prix
Der zweite spanische WM-Lauf der Saison wird am 18. April in Mérida ausgetragen und trägt künftig den Namen «MXGP Extremadura». Spanien ist damit zweimal im Kalender vertreten.
Die Saison 2027 beginnt bereits am 28. Februar mit dem MXGP Andalusien in Almonte.
Schweiz-Grand-Prix noch offen
Noch nicht bestätigt wurde der Austragungsort des schweizerischen Grand Prix, der am 3. Oktober als Saisonfinale ausgetragen werden soll.
Provisorischer Kalender der Motocross-WM 2027 (Stand: 15.10.2026)
28.02.2027 – Andalusien in Almonte (Spanien), WMX
14.03.2027 – Argentinien in Bariloche
28.03.2027 – Italien in Montevarchi, WMX
04.04.2027 – Sardinien in Riola Sardo (Italien)
18.04.2027 – Extremadura in Mérida (Spanien)
25.04.2027 – Trentino in Pietramurata (Italien)
02.05.2027 – China in Shanghai
23.05.2027 – Portugal in Águeda
30.05.2027 - Frankreich in Saint-Jean-d’Angély
13.06.2027 - Lettland in Kegums
20.06.2027 - Deutschland in Teutschenthal, WMX
27.06.2027 - Großbritannien in Foxhills
25.07.2027 - Tschechien in Loket
01.08.2027 - Flandern in Lommel (Belgien)
15.08.2027 - Schweden in Uddevalla
22.08.2027 - der Niederlande in Arnheim, WMX
05.09.2027 - der Türkei in Afyonkarahisar, WMX
12.09.2027 - Ziyang in Ziyang (China)
19.09.2027 - MXGPAustralien in Darwin, WMX
03.10.2027 - der Schweiz, tba
Weitere FIM-Termine 2027
18.07.2027 - Junioren-Motocross-WM in Pärnu (Estland)
10.10.2027 - Motocross der Nationen in Assen (Niederlande)
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